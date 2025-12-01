lunes 1 de diciembre 2025

Conmemoración

Por qué se celebra el Día de los Corredores Inmobiliarios todos los 1 de diciembre en Argentina

La fecha convive con el 11 de octubre, Día del Martillero y Corredor Público, que recuerda el origen institucional de la profesión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-01 at 9.50.44 AM

Argentina celebra este 1 de diciembre el Día del Corredor Público Inmobiliario, una fecha instituida en conmemoración de la sanción de la Ley 25.028 en 1999, que formalizó y reguló la actividad a nivel nacional. La profesión también reconoce el 11 de octubre como otro hito histórico vinculado a su organización institucional.

Cada 1 de diciembre, los corredores públicos inmobiliarios de todo el país celebran un nuevo aniversario de la sanción de la Ley 25.028, aprobada en 1999, que estableció un marco regulatorio uniforme para el ejercicio de la actividad. La norma significó un paso decisivo hacia la profesionalización del sector, al fijar requisitos, responsabilidades y criterios éticos para quienes intervienen en operaciones de bienes raíces.

Hasta la implementación de esta ley, la actividad se desarrollaba con regulaciones provinciales y marcos desiguales. La norma nacional unificó criterios y otorgó mayor respaldo institucional a los profesionales, fortaleciendo la transparencia y seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.

Dos fechas para una misma profesión

Aunque el 1 de diciembre está dedicado específicamente al corredor inmobiliario, la profesión tiene otro día relevante en el calendario: el 11 de octubre, fecha en la que se recuerda la Primera Asamblea Constitutiva realizada en 1943, un encuentro histórico en el que pioneros del sector sentaron las bases de lo que luego sería la organización profesional de martilleros y corredores.

El 11 de octubre representa el origen institucional de la actividad, mientras que el 1 de diciembre celebra su consolidación legal. Ambas fechas reflejan hitos diferentes de un mismo proceso de evolución y reconocimiento profesional.

Un rol clave en el mercado

La conmemoración busca destacar la importancia del corredor público inmobiliario como mediador capacitado en operaciones que requieren precisión técnica y normas claras. Su tarea aporta valor en un mercado que demanda cada vez mayor profesionalismo y actualización constante.

