Por primera vez, habla la embarazada que fue apuñalada por un mochilero colombiano en Santa Lucía

El pasado 28 de marzo, una joven embarazada hospedó en el departamento que alquila en Santa Lucía, a una persona en situación de calle que necesitaba ayuda. Era Leonel Fabián Galvis Ardila , un colombiano que aprovechó el estado de indefensión de quien lo ayudó, quiso abusar de ella y, como no pudo, le dio siete puñaladas por la espalda.

"Yo estoy viva gracias a Dios. Tengo ganas de volver a la facultad ya y rendir esto muy agradecida con la gente de la facultad que organizó una colecta. Tengo fe en la Justicia y espero una pena ejemplar", relató la chica en un diálogo exclusivo con este diario.

La joven, de la cual se reserva su identidad por tratarse de una víctima, reveló que todavía siente algunos dolores porque las puñaladas que le dio Galvis Ardila le afectaron los riñones y pulmones pero que espera poder estar lista para declarar pronto.

La joven es estudiante de abogacía en la Facultad de Ciencias Sociales y, además de cursar el sexto mes de embarazo, tiene otro nene de 8 años que estaba la noche que el mochilero colombiano la atacó.

Esta no era la primera vez que la mujer, que alquila un departamento en Santa Lucía, hospedaba a alguien en situación de calle que lo necesitaba. "Yo la he pasado muy mal en algunos momentos de mi vida y siempre ayudé a madres solteras con sus hijos, les di alojamiento", afirmó, aunque reconoce que se dio cuenta de que "la situación está muy complicada ahora para seguir confiando de esa manera".

Es que nunca tuvo problemas con las personas que ayudó hospedando y tampoco se imaginaba que el hombre al que le tendió una mano trataría de violarla y matarla luego.

"Cuando yo me desperté lo tenía encima mío con un cuchillo, estaba dormida pero mi hijo estaba despierto, va a necesitar ayuda psicológica y acompañamiento para poder recuperarse del trauma", aseguró la estudiante.

Sobre el ataque, sostuvo que al principio pensó que el huésped estaba pegándole piñas pero que cuando se dio vuelta vio el vertedero de sangre y cayó al piso. "Yo le había tirado unas colchas en el comedor para que no duerma en la calle. Ahora me dijeron que ni siquiera estaba documentado, no sé ni cómo entró al país", aseguró.

Galvis Ardila enfrenta una acusación por intento de femicidio y está preso en el Penal de Chimbas mientras avanza la investigación pero la muchacha a la que atacó todavía tiene miedo. El juez Juan Gabriel Meglioli dispuso 5 meses de prisión preventiva para el colombiano y tanto su celular como el de la víctima están siendo peritados.

"Voy a necesitar tratamiento para poder salir de esto, todavía no estoy lista para ir a declarar", se lamentó pero agregó "esto no va a cambiar mi forma de ver al mundo y mi vocación de servicio por ayudar pero, lo haré de la puerta para afuera".