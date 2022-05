Policías y parteros: "Es la primera vez que nos pasa algo así"

Gladys vive con su marido, que justo en ese momento no estaba, y sus dos nenas, de 2 y 8 años. "Cuando llegamos vimos a la señora sentada en una silla, en el comedor; llamamos al 107 porque vimos que la mujer estaba dando a luz. Ya no podíamos esperar más así que la ayudamos", dijo el Cabo de la Policía.

Siguiendo con el relato, Ortega explicó que "le hablamos y le dijimos que ya hiciera fuerza; que nos ayudara para que tuviera la nena. Mi compañera la recibió y yo estaba al lado de ella, mi compañera me la pasa y la tengo en los brazos; Rocío le hizo el nudo al cordón mientras yo sostenía a la niña. La tapamos con una manta y se la dimos a la madre para que la tuviera en sus brazos".

Luego llegó la ambulancia y tanto la madre como la recién nacida; "Valery", fueron trasladadas hasta el hospital departamental. Pesó 3.700 y ambas se encuentran en buen estado de salud, según lo que los mismos poliparteros averiguaron ya que fueron al nosocomio de Caucete y lograron hablar con la flamante madre.

"Llevó 8 años en la fuerza, mi compañera 1 año y 6 meses; y es la primera vez que nos pasa algo así. Cuando hicimos la formación en la escuela de la Policía nos daban cursos y charlas sobre primeros auxilios, cada tanto nos dan capacitaciones, pero nunca habíamos vivido eso", agregó Ortega.

"En el Hospital hablamos con ella, estaba muy contenta; dijo que menos mal que estuvimos presentes, porque no sabía que podía haber pasado si no la ayudábamos", explicó el Cabo. Y dijo que "soy padre de una nena de 10 años; cuando nació Valery me vi reflejado en el nacimiento de su hija, no me había tocado nunca una situación similar en el trabajo", dijo emocionado.

Afortunadamente Valery nació en buen estado de salud e incluso su madre no tuvo complicaciones al momento del parto de urgencia en su casa. "Salió todo muy bien", expresó el policía.