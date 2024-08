Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1823064020779258011&partner=&hide_thread=false Polémica en la escuela Boero: inhabilitaron algunos baños y acusan a estudiantes por tirar calzoncillos en los inodoros pic.twitter.com/F7kWDMXFS9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 12, 2024

Tras las tareas correspondientes, realizadas durante los últimos días, hablaron sobre el hallazgo de remera y ropa interior de hombres y mujeres en los inodoros. “La imagen era detestable”, aseguraron. Por este motivo, los porteros soldaron con un punto en cada puerta de los baños afectados.

Responsabilizan a un grupo de 20 alumnos aproximadamente. Los directivos denunciaron que esta situación no es nueva. “Mal usan el baño y realizan destrozos”, contaron. Todavía no fueron identificados y no hablaron sobre medidas restrictivas.

Mientras tanto, esperan por los trabajos de refacción en los sanitarios.

¿Qué dijeron los padres?

La comisión de padres reclamó por el cierre de los baños. Dijeron que los alumnos deben ir a una heladería aledaña a la escuela por la falta de sanitarios.

Una integrante de la comisión dijo en Radio Sarmiento: “Hay cosas graves y hay un triunvirato de padres que trabaja a contrarreloj, pero tenemos muchas trabas. El director no atiende llamadas, no nos responde el teléfono y se va a elegir una nueva comisión”.