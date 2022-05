Polémica en Energía San Juan por el uso del barbijo

Varios fueron los usuarios que se encontraron con la novedad cuando fueron hasta Energía San Juan para realizar algún tipo de trámite. Sucede que en el edificio ubicado en calle Mendoza a metros de Avenida Libertador se tomó la decisión de no permitir el ingreso a personas que no tengan el barbijo , lo cual despertó la indignación, enojo, molestia y despertó la polémica entre los sanjuaninos.

WhatsApp Image 2022-05-26 at 2.30.53 PM.jpeg

Personal de seguridad comentó a este medio que desde primera hora registraron inconvenientes con los usuarios que llegaban hasta Energía San Juan sin barbijo ni elemento similar, quienes argumentaban que en la provincia no es obligatorio el uso de esta medida sanitaria.

Cabe destacar que, en primera instancia no es un Decreto, sino una Resolución firmada por la titular del Ministerio de Salud, Alejandra Venerando, difundido el 20 de mayo. En segundo lugar, entre las disposiciones que establece el documento recomienda el uso de barbijo, cubrebocas o similar en espacios interiores, incluyendo ámbitos laborales, educativos y sociales. Nada dice sobre la obligatoriedad.

Tiempo atrás desde Defensa al Consumidor detallaron que no se puede impedir el ingreso de una persona aun lugar si no cuenta con barbijo, pero esta situación no se estaría dando en Energía San Juan. Personal de seguridad confirmó que no dejan ingresar a usuarios que no tengan barbijo.