Polémica por el acceso a un barrio top en San Juan

WhatsApp Image 2023-10-04 at 10.18.49 AM (2).jpeg

Las imágenes, registradas por Tiempo de San Juan, muestran cómo se maneja en la zona:

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCx-pD6Ju0K2%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Sobre esta situación opinó, en declaraciones a Canal 13 San Juan, la referente de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, que agrupa a quienes perdieron un ser querido en un siniestro vial, Alejandra Nievas. "La verdad que estoy mirando, admirada, estaba mirando la televisión, sobre todo esta señora que pasó en contramano. Creo que falta controles, falta que se pongan duros. Así como a ustedes les llegó el informe, y para poder poner una cámara, y ver todas las infracciones que hubo, hubiera sido bueno la fotomulta y a la señora que cruzó como vi, le tendrían que sacar el carnet. No tienen conciencia".

Por su parte, el secretario de Obras de la Municipalidad de Rivadavia, Alejandro Villavicencio, dijo que "es una situación anormal". Explicó que la Avenida Libertador, es una ruta provincial que es de injerencia de Vialidad Provincial. "Nosotros como municipio, ya que está en nuestro departamento, hacemos las gestiones para tratar de entrenar ante la repartición algunas soluciones", aseguró el funcionario en Canal 13 San Juan.

WhatsApp Image 2023-10-04 at 10.18.49 AM.jpeg

"Esta problemática nosotros la hemos venido visualizando, tal es así que se hizo el reclamo de la repartición (Vialidad Provincial), y se le encontró como una solución colocar estos elementos que sirven para delimitar la área y en este caso para evitar esa infracción que se produce, que es el cruce de caminos. Este lugar no está previsto para ser un cruce de lado a lado, por lo tanto todas las personas que viven en ese barrio, ya sea que quieren salir o ingresar, tienen que hacerlo siempre por sus manos", indicó Villavicencio.

El secretario rivadaviense evaluó que "los elementos cumplen la función, porque son elementos que absorben impacto. Ante una necesidad, una problemática de poder impactar sobre esos elementos, como son flexibles, hace que el daño que se produzca no sea grave, desde el punto de vista del accidente. El problema es que, por alguna razón, porque la verdad que nosotros no lo hemos podido detectar, es que los sacan o con el mismo vehículo los van llevando puestos y los terminan rompiendo, y eso tendría que ser como una infracción bastante grave. Pero nosotros no la hemos podido detectar así in fraganti para poder accionar sobre este tema".