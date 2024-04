Pedir perdón es de valientes: cómo hacerlo

Disculparse es un ejercicio como hemos dicho que denota madurez y valentía y para remediar nuestro mal accionar, en muchas ocasiones, nos limitamos a narrar lo que ha sucedido, pero sin llegar a asumir nuestra responsabilidad o culpa. Por tanto, no se trata de un perdón sincero, sino de algo social y moralmente establecido como 'necesario' y 'correcto', pero eso no es pedir perdón.

Debemos ser conscientes que una disculpa que no es plena o sincera, empeora las circunstancias. En este sentido, un perdón falso suele complicar las cosas, consiguiendo aumentar más el enojo, la desconfianza y distancia del otro, sobre todo cuando la persona ante la que debemos disculparnos pertenece a nuestro círculo más cercano familiar, social, o laboral.

Puede entenderse como un acto de cinismo, o de manipulación, y convertirse en lo contrario que debería ser el perdón, generando más bronca y odio en ala persona afectada.

Para que un perdón sea válido y no un mero trámite, debemos colocarnos frente a la persona que hemos podido herir por nuestras palabras o forma de actuar y mostrarnos realmente arrepentidos por lo sucedido, esta acción debes saber manejarla correctamente ya que requiere de coraje, humildad y entereza. Debes dejar tu falso orgullo de lado y ser humilde sabiendo que eres humano y que también te equivocas.

Una disculpa tiene 4 partes:

Vamos a darte los pasos a seguir para realizar una disculpa sincera:

Lo siento

Cuando pides disculpas debes de ser en primer lugar empático-a entendiendo el dolor que causaste en el otro, y transmitiéndole tu arrepentimiento y dejándole bien claro que no es lo que querías que pasara, y que si pudieras volver atrás lo harías de otra forma.

Con esta acción, abres el canal empático con la otra persona y preparas el terreno del diálogo en el que los principales protagonistas serán los sentimientos. Si consigues esto, vas a poder acceder a lo más profundo de la herida que has causado y comenzara el proceso de escucha de la otra persona, pudiendo exponer tus argumentos del porque solicitas el perdón.

Me he equivocado

Cuando pides disculpas asumes la responsabilidad de lo que ha pasado. Dejas claro que has sido tú y no otra persona la que carga con la responsabilidad de lo que ha pasado. Este paso refleja la madurez de la persona que se disculpa y a la vez genera confianza en la persona que la recibe.

No intentes justificar con tus palabras los hechos del pasado para amortiguar el momento, se claro y conciso sin dejar dudas sobre lo que ha pasado y pon énfasis en reconocer tu error u equivocación.

¿Cómo hago para corregirlo?

A veces el daño que hemos causado no se puede reparar de manera inmediata pero otras veces sí y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Restituir voluntariamente a la persona dañada o mostrar la voluntad de hacerlo demostrara que le damos toda la importancia que merece.

En ocasiones es sólo es tiempo, la persona dañada necesita saber que la disculpa que estamos haciendo no es un mero trámite o una manera de echar tierra sobre el asunto y considerarlo cuanto antes agua pasada, pero cada persona tienes sus tiempos.

No tengas miedo

Que no te de miedo pedir perdón, porque aunque te parezca complicado, se trata de un proceso curativo con uno mismo y con los demás. Pedir perdón no es síntoma de ser débiles, ni de ser menos que nadie. Al contrario, el acto de pedir perdón demuestra mucha valentía.

Cuando pedimos perdón tenemos miedo porque pensamos que algo hemos hecho mal, por lo que podemos interpretarlo como que somos imperfectos, generando en muchas ocasiones un pensamiento que recorre nuestras mentes, consciente o inconscientemente: “ si pido perdón es que me he equivocado, y si me he equivocado es porque he cometido un error, y si cometo un error es que soy imperfecto”.

En este punto debes pararte y saber que la tolerancia al error es baja porque muchos lo interpretan como un sinónimo de escasa valía personal. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Admitir un error y pedir perdón es la mejor forma de crecer y evolucionar convirtiéndote en una persona más sabia siempre y cuando te sirva como aprendizaje de vida para no volver a repetir acciones de este tipo.

Si tu manera de pedir perdón contiene estas cuatro fases, tendrás muchas más posibilidades de que sea efectivo y de que la persona que recibe tu mensaje entienda y se sienta reconfortada por lo que quieres trasmitir.

En ocasiones, las palabras las lanzamos porque hemos aprendido a decirlas así. “Te quiero”, “lo siento”, son algunas de las más utilizadas y que terminan perdiendo su sentido, por eso debes darle el énfasis desde las acciones a lo que dices y realizar un claro propósito de enmienda o cambio en tu manera de interactuar con esta persona, con idea de dar credibilidad a tu petición de perdón.

Pedir perdón de la manera adecuada le hará saber a la persona a la que va dirigida que en verdad lo sentimos, que se lo decimos de corazón y de que estamos dispuestos a no volver a hacer lo mismo.

El Beneficio de pedir perdón y perdonar.

Aunque no se menciona mucho, el pedir perdón y perdonar trae ciertos beneficios a nivel psicológico y emocional de las personas. A veces el negarnos a disculparnos y el negarnos a disculpar, requiere de que en nuestro cerebro quedan guardados sentimientos de rencor, enojo, furia, sed de venganza, dolor, irritación, tristeza y otros estados de ánimo el cual son poco sanos para nuestra salud.

Un beneficio del perdonar es cerrar ese capítulo o acontecimiento que tan envenenado puede tenerte. El perdonar y ser perdonados nos libera de esos “males” que tanto daño están haciéndole a tu rutina, personalidad e incluso estado anímico. También es el arma que combate los sentimientos negativos y de remordimientos, por eso si quieres liberarte, trata de utilizar el camino correcto para sentirte mejor y permitete cerrar y abrir una nueva etapa en tu vida.

Para cerrar el articulo te recordare algo: el perdón no es un deber moral ni ético debido a que no es obligación perdonar, es decir si alguien no quiere perdonar y si alguien no quiere aceptar una disculpa, está en todo su derecho no hacerlo. Pero siempre es bueno considerarlo.

Si después de pedir perdón, alguien no acepta tus disculpas, no debes enojarte y sentirte frustrado-a, sencillamente debes retirarte y saber que hiciste lo correcto y que si bien quisiste enmendar la acción cometida, no depende ti obtener el perdón, por lo que debes tomarlo como una lección de vida,

A partir de ese momento debes tomar consciencia que hay hechos que no tienen reparación, acciones que no permiten para ciertas personas el perdón, quizás en estos casos le tocara perdonarte a Dios, el Universo o el destino…, por eso cuando vayas a hacer o decir algo que pienses que puede dañar a otra persona, piensa bien el paso a dar. Dañar se hace en un instante, pedir perdón o perdonar puede tardar toda una vida y a veces una eternidad.

Escrito por: Carlos Fernández.

Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.