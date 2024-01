Paro de la CGT: ¿quiénes adhieren, cuál es el cronograma y cómo afectará a los sanjuaninos?

La CGT Nacional convocó para este miércoles 24 de enero a un paro de 12 horas –desde las 12.00 hasta las 00.00- para mostrar su descontento con las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei en el campo laboral. Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan, aseguró que en la provincia se han adherido “absolutamente todos los sindicatos” y remarcó que se trata de un medida social y no política.

Cabello estuvo reunido en la mañana de este martes con el comisario Eduardo Ramón Lirola, jefe de Policía de San Juan, para coordinar que todo se desarrolle dentro de los “parámetros de la normalidad y que los trabajadores pueden expresar su descontento de manera pacífica”.

“Nosotros no queremos paro, queremos que la Argentina labure. Pero parece que el presidente está jugando a ver quién es más fuerte. No nos llama al diálogo. Hay que recalcar que no es un paro político, es un paro social impulsado por los trabajadores", añadió el titular de la CGT local.

En cuanto a cómo se verá afectada la actividad del transporte público, el comercio y bancos, hay que tener en cuentas las siguientes decisiones de los sindicatos:

Comercio

Actividad normal hasta las 19.00, hora a partir de la cual cada trabajador puede optar por parar o seguir con su tarde.

Colectivos

Dejarán de prestar servicio a partir de las 19.00.

Taxis

Desde el sindicato de taxistas aseguraron que los trabajadores están convocados a no trabajar durante toda la jornada.

Bancos

Dejarán de trabajar a partir de las 12.00 hs.

Estacioneros

Víctor Menéndez, secretario general de SUOES, aseguró que su sindicato se sumará a la concentración en Plaza 25 de Mayo y que cada uno de los trabajadores de las estaciones de servicio es libre de adherirse en su lugar de trabajo al paro siempre que se respete la atención mínima.