¡Paren chicos!: el reflexivo mensaje en las redes de "la Noriega" por su cumpleaños

La reconocida abogada sanjuanina María Filomena Noriega estuvo de cumpleaños y así lo hizo saber en su cuenta de Facebook donde compartió un reflexivo homenaje donde analizó "lo que ha sufrido y sigue sufriendo por sus convicciones". Este mensaje tiene hasta el momento 225 me gusta y casi 130 comentarios de sus seguidores en la mencionada red social. Pero además trascendió una foto de ella recibiendo un regalo por su cumpleaños.

Cambio de abogados Ya no llaman a La Noriega: la esteticista acusada de promover la prostitución, la echó de la defensa

No se sabe cuántos cumplió, lo que sí se sabe es que a "la Noriega" le encanta celebrarlo y que cada año que pasa lo valora más, según ella dijo. Luego compartió un sentido mensaje donde dijo que "me doy cuenta de todo lo que he logrado, de todo lo que sufrido y sigo sufriendo por mis convicciones". Además agradeció el apoyo y los buenos deseos de sus afectos y "agradecida a Dios siempre".