Para los sanjuaninos, ¿debería volver el Servicio Militar Obligatorio?

Amalia granta.png Amalia Granata en Israel

Para el 65.3% de los sanjuaninos que respondieron la encuesta, el Servicio Militar Obligatorio debería implementarse nuevamente en el país; mientras que el 34.8% se manifestó en contra de esto. Al menos entre los lectores de Tiempo de San Juan, predomina el apoyo para el regreso de la obligatoriedad.

WhatsApp Image 2022-05-03 at 2.10.08 PM.jpeg

Pero, ¿por qué predomina el apoyo? El médico psiquiatra sanjuanino Sebastián Varea, quien participó en uno de los viajes a la Islas Malvinas para brindar apoyo y contención a los ex combatientes sanjuaninos, comentó al ser consultado por este medio que “siempre está la cuestión cultural que el Servicio Militar te ordena, te hace hombre, por eso a veces surge el apoyo”. Por esa misma línea fue el argumento que utilizó Granata al afirmar que “encaminaría la conducta de los jóvenes en el país”.

“Hay gente a la que le sirvió y hay gente a la que no y que la pasó muy mal. No está mal, pero hay ciertas instituciones que puedan ayudar a gente joven que no sabe qué hacer de su vida, pero no como una cuestión obligatoria”, comentó Varea. Sobre las consecuencias psicológicas, el profesional afirmó que las personas que tuvieron que hacerlo padecían, no siempre, maltrato que lamentablemente estaba naturalizado, por lo que las secuelas se manejaban de otra forma o se ocultaban. “Hoy en día, supongo que no se quiere que vuelva el servicio militar del hostigamiento”, detalló.

Desde la órbita del Gobierno Nacional también se manifestaron al respecto, ya que las declaraciones de Granata no solo elevaron posturas a favor o en contra, sino que se viralizaron por todo el país. Fue el propio ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tainana, quien señaló que es un despropósito discutir sobre el Servicio Militar. “El Servicio, la colimba, ya sabemos cómo terminó: terminó con la Ley Carrasco. Creo que es un sistema fuera de moda”, insistió.

Jorge Taiana.png Jorge Taiana, ministro de Defensa de la Nación

“La profesión militar, la profesión del soldado, tiene que ser elegida voluntariamente y tiene que ser para hombres y mujeres que se preparen. Cada vez tenemos más mujeres en las Fuerzas Armadas”, finalizó Taiana.