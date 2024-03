Pame Pettazzi, la sanjuanina que llegó a Gran Hermano y le agradece a Dios

"Cuando era pequeña, mi mamá me grababa siempre que bailaba, cantaba o hacía como que conducía un programa de niños. O prendía el parlante fuera de casa, ponía el CD con canciones y me ponía a cantarle a la gente que esperaba el colectivo. Siempre me gustó todo lo que sea trasmitirle algo bueno a la gente, sacarle una sonrisa, ya sea a través de la radio, TV, redes, stream", confiesa Pamela Pettazzi. Aquella niña que creció recreando bailes con amigas, con la cámara prendida por su mamá e imaginaba quizás un futuro en la tele grande, hoy sueña despierta. Desde hace unas semanas forma parte del reality más famoso del mundo, Gran Hermano, y a través de distintas propuestas, aporta su impronta y simpatía al fenómeno de Telefé.

"Primero fui invitada a Fuera de Joda, el stream de GH, donde me trataron súper bien. La gente del canal son súper buenas personas y súper atentos todos. Luego presenciamos las galas en el piso, donde se comportaron súper amables todos, desde la persona de seguridad que te recibe hasta los camarógrafos, productores y panelistas. Hoy lo que hacemos ahora es grabar una cápsula de GH en San Juan, preguntándole a los sanjuaninos distintas cosas que surgen durante la semana en el programa. La gente está contenta que se pueda hacer algo así en San Juan, aprovechando los distintos paisajes de la provincia", cuenta la protagonista.

Screenshot_20240330_120313_Instagram.jpg

La sanjuanina conoció a los integrantes de la edición pasada de Gran Hermano y también de la actual. Asegura que todos son "buena onda" y que la recibieron muy bien en el ambiente televisivo: "Con los chicos que salieron este año me llevo súper bien, son un amor todos. En el programa todo es un juego y podemos preferir a uno más que a otro, pero fuera de la casa todos son personas increíbles, desde Nico, el esposo de Ema, hasta Licha e Isabel; son súper simpáticos y personas increíbles".

De este GH no tengo favoritos, pero sí me río mucho con Chino, Ema, Virginia y Manzana; también me gusta como canta Paloma y la forma de ser de Zoe.

Screenshot_20240330_120259_Instagram.jpg

Si bien tiene más de 70 mil seguidores en redes sociales y ya tuvo otras apariciones importantes en la pantalla, como el videoclip de La Konga que protagonizó y la conducción de un programa de entretenimientos en Canal 8, para Pamela lo de GH es una oportunidad eximia que podría abrirle nuevas puertas.

Le gusta bailar y cantar, aunque admite que su fuerte está en lo segundo, y pretende en algún momento poder dedicarse a ello. No descarta radicarse en Buenos Aires para concretarlo: "Es muy difícil pero no creo que sea algo imposible. Como dije anteriormente, cuando uno ama lo que hace, le pone mucha onda, le pone ganas, tiene fe y ganas de crecer, da lo mejor de cada uno , puede llegar a hacerlo. Intento dar siempre lo mejor de mí , y lo demás lo dejo en las manos de Dios, si tiene que ser, será".

Screenshot_20240330_121101_Instagram.jpg

La joven es muy creyente y, además del apoyo de su familia, esposo y entorno más cercano, menciona a Dios como su gran contención. "Yo lo último que pierdo es la fe, y siempre pienso que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora y su momento. Siempre le agradezco a Dios en primer lugar, a mi familia, a mi pareja, a mis amigos y a la gente que me brinda su cariño. Siempre intentando representar de buena forma y buenos términos a mi provincia", expresa.

Mis objetivos son enfocarme en mis sueños y mi futuro, toda puerta que se abra aprovecharla al 100%.

Screenshot_20240330_120923_Instagram.jpg

Tres cosas que no sabías de Pamela

-Es profesora de Educación Física y después de haber vivido un tiempo en Venezuela, retomará con sus clases en un gimnasio de Capital.

-Le dedica muchas horas del día a las redes sociales, aunque confiesa que no vive de ellas. Es community manager.

-Está estudiando para ejercer como instrumentadora quirúrgica. "Me gusta todo el tiempo hacer cosas, si estoy quieta me aburro", confiesa.