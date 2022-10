Palito Ortega en San Juan: habló más de política que de canciones, qué dijo

Ramón Palito Ortega llegó a San Juan para dar el show central de la Fiesta Provincial de las Personas Mayores este jueves y en la previa estuvo hablando con la prensa local para promocionar el evento, organizado por el Gobierno de San Juan, donde le dedicó un extenso análisis a la situación del país y a su faceta personal como político, tras ser gobernador de Tucumán y funcionario menemista en los '90. "A mí no me gusta mucho abrir juicios sobre un gobierno que ya está terminando, prefiero mirar con optimismo lo que se viene", analizó. A la vez que señaló que "no creer que tenemos salida sería rendirse".

"Sería como imposible que la gente no me encuentre a mí en todo lo que representado a lo largo de estos años, con todas las canciones que ya conocen, las películas que han visto. Yo le digo a la gente que hemos andado muchos caminos, muchos recuerdos, muchos películas que tenían siempre una canción que las identificaba, que mucha gente la recuerda. Por supuesto estarán en escenario para desandar el camino de los recuerdos y cantar y la gente alguna vez ya las escuchó", analizó.

Ortega fue consultado sobre su parecer como artista y político respecto de la Argentina de hoy. El artista entre 1991 y 1995 se desempeñó como gobernador de Tucumán y entre 1998 y 2001 fue senador por la misma provincia, además de ser Secretario de Desarrollo Social de la Nación Argentina a fines de los '90 durante la presidencia de Carlos Menem.

"No creer que tenemos salida sería rendirse. Uno siempre tiene que creer y tiene que llevar la vida hacia adelante. No podemos perder la fe, ya no por nosotros que somos una generación que ha transitado en largo camino sino por los hijos, por las generaciones que vienen. Argentina es un país reconocido en el mundo, con tantos recursos, creo que solamente nos faltó a los argentinos estar mejor organizados de lo que estamos".

Agregó que "estamos en un momento difícil y uno puede hacer la evaluación de lo que no quiere que pase, estamos a un año y poco más de las elecciones, la gente ya está pensando en las próximas elecciones, se están analizando en los partidos los candidatos, es un momento de transición bastante especial. Pero Dios quiera que todo lo que venga sea mejor. A mí no me gusta mucho abrir juicios sobre un gobierno que ya está terminando, prefiero mirar con optimismo lo que se viene".

Para Ortega, "no es posible qué países vecinos con menos recursos estén mejor que nosotros. De manera que gane quien gane uno siempre tiene que desear siempre lo mejor, porque en definitiva porque los gobiernos son gente que está de paso y el pueblo queda, la familia queda, el trabajo y las industrias es lo que queda".

Recordó cómo fueron sus inicios en la política. "Yo cuando pasé por Tucumán por la Gobernación le decía la gente 'Yo estoy acá de paso y propongo muchas cosas para mí provincia pero si no las hacemos entre todos no sé si los que vienen las harán, tratemos de hacer'. Siempre he tenido la vocación de convocar a todos los partidos y Argentina se caracteriza un poco por la individualidad, uno va por un camino y otro por el otro, cuando debería ser que nos encontremos todos para mirar hacia mismo lado. Cuando pase la elección, gane quién gane, debería convocar a todos los partidos, a todas las corrientes políticas del país, y tratar de ver cómo todos juntos tiramos para mismo lado. Está faltando ese gesto generoso de los renunciamientos sectoriales, porque son un montón de voluntades desparramadas y nunca para concretar lo que realmente necesitamos para salir definitivamente adelante. En todos los aspectos, económico, cultural... Argentina se ha distinguido siempre por tener materia gris y si tenemos la capacidad simplemente falta que nos organicemos para hacer el gran país que tenemos que ser".

Descarto que vaya a volver a la política. Apuntó que su candidatura a gobernador en los '90 se dio de forma extraordinaria. "ser gobernador de la provincia fue fantástico. Había un proyecto personal del partido militar ganando (Antonio) Bussi con el voto popular, estableciendo el partido en todo el país, porque ya no era tomar el poder por golpe militar sino que iban a jugar la carta de que finalmente fueron electos por el pueblo y ahí tenían preparados candidatos en un montón de provincias. Si ganaba Bussi, el esquema militar se consolidaba, no sé que hubiese pasado. El tema era en Tucumán cortar el proyecto, ganándole a Bussi que parecía una tarea imposible", afirmó.

Y reflexionó: "tampoco digo que yo le gané porque me mostraba como mejor estadista. Simplemente se jugó un voto emocional. Yo me había establecido en Estados Unidos y había prometido que con el negocio que hacía con Sinatra iba a hacer una escuela en mi pueblo, perdí mucho dinero con Sinatra pero igual hice la escuela. Y con un grupo de amigos charlando pregunté que estaba pasando en la provincia y me dijeron 'va a ganar Bussi', y ahí me quedé con una gran intriga. Me parecía imposible. Y ese fue el motivo por el cual me volví a Estados Unidos pensando y después vino el Frente de la Esperanza en varias provincias y en San Juan también y esa fue la historia breve de la pelea en Tucumán y tuve el honor de ser gobernador".

Por último, Palito Ortega señaló que "¿el día más feliz de mi vida? es muy difícil decir un día porque es más de uno, pero podría ser el día que me dijeron que podía grabar una canción y empezar a ser un cantante popular, después no puedo olvidar que se dio cuando conocí a Evangelina, cuando nació mi primer hijo, cuando nadie creía me fui a sentar con Sinatra y me saqué una foto porque nadie iba a creer que estaba al lado de ese tipo...".