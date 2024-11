Pacientes solitarios y el arduo trabajo en el Hospital Rawson cuando no hay familiares

Durante el inicio de esta semana trascendió un comunicado del Hospital Rawson, donde buscaban dar con familiares de un paciente que se encontraba internado en el nosocomio. No es la primera vez que esto sucede, y recurrir a los medios forma parte del protocolo de actuación ante la presencia de “pacientes solitarios” ; es decir, aquellos que llegan sin compañía de familiares, amistades o conocidos.

Servicio Social es el área que actúa ante este tipo de casos. Su directora, Estela Ávila de Lépez, explicó a Tiempo de San Juan que no es una situación que se presente con frecuencia, sino que se da en casos aislados. Incluso en lo que va del año solo hubo cinco intervenciones.

“Estadísticas no tenemos, porque en este tipo de casos, cuando son abordados, se registra en la historia clínica papel y la digital. No contamos con un registro en particular, porque son aislados”, precisó la profesional.

Pese a no ser situaciones que se den con frecuencia, hay un protocolo de actuación ante estos casos. Quien toma contacto inicial con la situación es el médico o jefe de servicio, quien detecta que el paciente se encuentra solo, sin compañía. De inmediato de realiza una interconsulta con el departamento de Servicio Social, informando la situación.

image.png

Una trabajadora social, miembro del equipo de abordaje, toma contacto con el paciente. Si se encuentra en condiciones, se realiza la entrevista para interiorizarse sobre su situación familiar. Si esto no sucede, se trata de contar con alguna información como nombre, edad, zona en la que reside, para ubicar a los familiares. El rol de los medios de comunicación es fundamental, ya que es la manera en la que pueden llegar con la búsqueda a toda la sociedad.

Si bien se espera que, con el paso de las horas, o algunas jornadas aparezca algún conocido del paciente en cuestión, hay veces en que esto no sucede. De darse este panorama, la profesional explicó que se procede a judicializar el caso. “El juzgado decide el destino del paciente, según las características que presente, porque puede ser una persona que se puede valer por sí misma, pero hay casos en los que no. Si se judicializa es el Juzgado quien nos informa el destino del paciente”, explicó.

El último caso de paciente solitario, con final positivo

El lunes en horas de la mañana se compartió un comunicado donde buscaban a familiares de Jorge Luis Balmaceda, un hombre de 62 años que se encontraba internado en el servicio de Traumatología del Hospital Guillermo Rawson. El paciente se encontraba solo y requerían de la presencia de alguien de su entorno.

Balmaceda se encontraba pernoctando en el Refugio Papa Francisco, el espacio dependiente del Estado provincial que funciona en el hospital y está destinado a recibir personas que se encuentran en situación de calle.

Gracias a la intervención de Servicio Social, el martes se presentó un familiar del paciente, lo que permitirá avanzar en la atención y tratamientos de Balmaceda.