miércoles 26 de noviembre 2025

Otra vez, filmaron animales sueltos en la Ruta 40

El video de un usuario de TikTok volvió a exponer la presencia de animales sueltos en la Ruta Nacional 40. Las imágenes se hicieron virales en las últimas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un nuevo episodio de animales sueltos en rutas sanjuaninas volvió a quedar registrado en redes sociales. El pasado fin de semana, el usuario de TikTok frutillita70 captó el momento en que varias cabras caminaban libremente sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que une San Juan con Mendoza.

Las imágenes, registradas a plena luz del día, evidencian el riesgo que representan estos animales para los automovilistas que circulan por una de las vías más transitadas del país. A pesar de la situación peligrosa, el video rápidamente se viralizó y acumuló miles de “me gusta” y decenas de comentarios.

Muchos usuarios reaccionaron con humor al episodio. Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: “Encima se ponen a cornearse, todo el tiempo del mundo” y “Se desconocieron el dirigente y el secretario gremial”, en referencia a la actitud de las cabras en medio de la ruta.

El choque en Ruta 40, con animales sueltos como protagonistas

Este hecho se suma a otros episodios recientes que han puesto el foco en la problemática de la fauna suelta en rutas nacionales. El 22 de julio pasado, un grupo de caballos fue captado cruzando la Ruta 40 en dirección a Mendoza, situación que generó alarma entre los conductores. Días después, en la madrugada de ese martes, un grave siniestro vial ocurrió a la altura de calle Anacleto Gil, en Pocito, cuando una Volkswagen Amarok impactó de lleno contra un caballo que se cruzó repentinamente.

En aquel hecho, cinco personas viajaban en la camioneta conducida por Fabián Alberto Ruiz. El animal murió en el acto y la Amarok terminó con serios daños tras arrastrarlo varios metros, antes de que el equino fuera atropellado nuevamente por otra camioneta que venía en sentido contrario. Pese a la violencia del impacto, ninguno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad.

