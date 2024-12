Orrego, intendentes y la Corte firmaron un convenio para dar respuesta al sistema de justicia penal juvenil

En este contexto, el gobernador Orrego expresó: “Dedico unas palabras a los intendentes de Jáchal, Santa Lucía, Rawson y Capital, quienes han asumido el compromiso de implementar el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. Este proyecto, que iniciamos junto a la Corte, hace unos meses con determinación y convicción, no habría sido posible sin el apoyo de los municipios”. Agregó: “Este programa es una oportunidad invaluable para brindar a los jóvenes en conflicto con la ley la posibilidad de reflexionar, resocializarse y evitar reincidencias. Con un enfoque multidisciplinario, trabajaremos en conjunto con los municipios, instituciones intermedias y los poderes Ejecutivo y Legislativo para implementarlo en toda la provincia. Aunque los resultados se verán a mediano y largo plazo, estoy convencido de que lograremos un impacto positivo y duradero. Este programa busca saldar una deuda social, permitiendo que estos jóvenes se reintegren plenamente a la comunidad.

Concluyó diciendo que “nuestra experiencia será un aprendizaje constante, pues no se trata solo de lo que vivimos, sino de cómo respondemos a ello. Cuenten con todo el apoyo del Estado para avanzar juntos en este desafío”.

Raúl Calvo Soria, al frente del programa dijo: “Este convenio busca implementar un modelo diferente en un contexto globalmente desafiante, donde la delincuencia juvenil es un problema creciente. La justicia restaurativa ofrece una respuesta innovadora a la problemática que enfrentan nuestros jóvenes, y este acuerdo busca ponerla en práctica en San Juan. Agradezco profundamente a la Corte por brindarme la oportunidad de participar en este proyecto, que ya involucra a jueces y facilitadores de distintas provincias”.

Agregó que “no estamos discutiendo buenas intenciones, sino la implementación de un modelo que ha demostrado ser el más efectivo en el mundo para tratar a jóvenes en conflicto con la ley. Este programa busca involucrar a diversas instituciones, como la policía, con el objetivo de crear una conexión distinta con los jóvenes en conflicto, y también trabajar con jóvenes en prisión para asegurar una reincorporación exitosa”.

Por su lado, Juan José Victoria declaró: “Firmar este acuerdo y darle un valor significativo a este programa de justicia restaurativa es un paso más en un largo camino que hemos recorrido desde que decidimos implementarlo en San Juan. Estoy convencido de que será un gran apoyo a la transformación del Poder Judicial en el ámbito penal. Este programa comenzará con menores no punibles y se extenderá a personas de 18 a 21 años, tanto si están privadas de libertad como si no. Aunque los resultados son a largo plazo, creo firmemente que debemos iniciar y poner en marcha estos programas, porque los sanjuaninos merecemos un mejor servicio de justicia cada día. Este programa depende de muchas instituciones, no solo del Poder Judicial”.

Este convenio interinstitucional tiene como objetivo la implementación de un Programa de Justicia Juvenil Restaurativa en la provincia de San Juan. Este programa busca ofrecer una respuesta alternativa al sistema de justicia penal juvenil, promoviendo procesos de restauración a través de la participación activa de las víctimas, los infractores y la comunidad. Su enfoque se basa en la reparación del daño causado por los jóvenes en conflicto con la ley, en lugar de recurrir a castigos punitivos.

Este programa busca innovar en la justicia juvenil, utilizando un enfoque restaurativo que involucra a todos los actores sociales relevantes para lograr una reintegración efectiva de los jóvenes infractores.