Orrego entregó 58 casas en Chimbas, habló de las obras en el Presupuesto 2025 y del viaje a Londres

Durante su discurso, el Gobernador destacó la importancia de la obra pública en su gestión, no solo por el impacto social que representa, sino también por su capacidad de generar empleo en la provincia. "Estamos muy felices. La obra pública es fundamental, genera y motoriza muchos puestos de trabajo. Me emociono mucho al ver la mirada de los vecinos que van a tener su techo propio", expresó Orrego, visiblemente conmovido.

Con esta nueva entrega, la gestión del Gobernador alcanzó un total de 477 viviendas entregadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en los últimos nueve meses. "El próximo barrio va a ser en 25 de Mayo, son 175 viviendas. El objetivo es llegar a las 1.000 viviendas, muy difícil en este tiempo, pero si somos ordenados y tenemos disciplina fiscal, vamos a llegar", afirmó el mandatario provincial.

En el marco del evento, Orrego también dio detalles del Presupuesto 2025, destacando la continuidad de importantes obras públicas. "No he visto los anexos. En principio, la coparticipación primaria va a llegar como a todas las provincias. Las obras son las mismas obras que firmamos por convenio. Por ejemplo, el arreglo de 16 escuelas. Incluimos muchas obras que estaban firmadas pero que no estaban en el Presupuesto", puntualizó.

Además, el Gobernador hizo referencia al viaje que realizará a Londres, donde mantendrá reuniones para atraer inversiones en sectores estratégicos como el litio y el cobre. "Siempre es importante tener la posibilidad de generar y traer inversiones. El litio y el cobre son minerales críticos. Tenemos que generar seguridad fiscal y tener seguridad jurídica. Esto del RIGI acelera las oportunidades de inversión", subrayó.

Finalmente, Orrego destacó el rol de San Juan en la producción de energías renovables y adelantó que la Fiesta Nacional del Sol será un espacio clave para posicionar los productos de la provincia en el mercado internacional. "San Juan tiene que estar en la agenda internacional. La Fiesta Nacional del Sol va a tener reuniones de negocios para posicionar nuestros productos. San Juan es el primer productor de energía fotovoltaica", concluyó.