¡No me quemés!: el 'blooper' de una conductora sanjuanina que explota en las redes

Mari Leiva no pudo aguantar la risa tras protagonizar un 'blooper' en Alto Voltaje.

La primera sorprendida fue Mari, quien no pudo evitar una primera sensación de vergüenza, pero finalmente terminó riéndose del 'blooper' que sin querer la tuvo como protagonista.

Ale López y Lucho Linares, sus compañeros en las mañanas de Telesol, rápidamente salieron a auxiliarla y tampoco pudieron contener las risas que genera habitualmente este tipo de episodios.

Todo podía haber quedado ahí, pero los encargados de las redes del programa no se privaron de subirlo en la cuenta de Instagram junto a un editado y popular 'No me quemés'.