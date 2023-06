No llegó a tiempo la droga y un niño sanjuanino murió

Finalizando el mes de abril, la Justicia le ordenó a la farmacéutica MSD (Merck Sharp and Dohme) entregarle a Rafael un remedio (Sotatercep) que aún no tiene el aval para su comercialización, pero que ha demostrado resultados positivos para atacar la enfermedad que padecía el pequeño, diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar.

En el fallo, los magistrados habían planteado una multa diaria si la empresa no acataba la resolución. Pasó un mes de la sentencia y ante la falta de cumplimiento, la Justicia elevó la sanción a 150 mil pesos diarios hasta que el medicamento sea entregado. Todo esto presentado por la familia de Rafa. Aún así, la compañía se negó a enviar el remedio, indicando que no se encuentra en el país y que no podían importarlo de Estados Unidos, donde se está desarrollando. Aunque, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) aprobó su ingreso.

Luego, por la aplicación de la multa y el valor de la sanción, desde la compañía plantearon una idea que desde la Justicia fue rechazada. En el medio, Rafael, que seguía esperando su medicamento.

En la última semana, Rafael comenzó a empeorar y sus médicos recomendaron que darle el remedio sería poco conveniente. A partir de ahí sus familiares ya comenzaron a hacerse la idea del triste final que llegó en la tarde de este 14 de junio.