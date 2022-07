¡No apto para cobardes!: el cordobés que trajo los muñecos del terror a la Peatonal

IMG_6732.JPG

IMG_6735.JPG

“La técnica de manejo de arcilla me la enseñó mi abuelo. Muchas veces no me creen que los hago a mano”, expresó entre risas a Tiempo de San Juan. Es que la calidad de trabajo en los muñecos se nota a simple vista, el realismo es lo que atrajo a los sanjuaninos. “Creen que los hago con impresoras 3D y no tengo ni idea de que es”, agregó.

IMG_6758.JPG

Pablo es licenciado en Recursos Humanos pero su pasión por dicho arte lo ha llevado por todo el país, en estas vacaciones de invierno tocó San Juan. “Es la primera vez que venimos. La gente se prendió, es algo nuevo que quisimos traer. Además, que nos encanta a mi y a mi familia esta provincia”.

El artista cordobés aseguró tener más de 30 muñecos y máscaras que busca presentarlos en algún lugar, “la idea es hacer una casa del terror. Estamos próximos y buscando hacerlo acá”, finalizó.