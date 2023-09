Nico Binaghi, entre una ficción premiada y una realidad muy sanjuanina

WhatsApp Image 2023-09-08 at 14.09.14 (2).jpeg

Renunció al laburo en Buenos Aires para viajar por el sur. Se instaló unos meses en Mendoza y vino a San Juan en bicicleta, recalando directamente en San Agustín de Valle Fértil. Allí le abrió la puerta de su vida a Rocío, una joven capitalina que se encontraba en suelo vallista ayudando en la administración de un hostel a su padre.

“Mi vena literaria la construí más bien de grande. Yo estudié Publicidad, orientada a la redacción creativa y apuntando a un aspecto comercial. Y me acuerdo que en una entrevista de trabajo me preguntaron si yo por fuera de la publicidad escribía ficción o cosas que me pasaban. Ahí se me despertó una cosita. Empecé a hacerlo por curiosidad y me enganché hasta que me di cuenta que me apasionaba. Empecé a incursionar en talleres literarios y desde ahí no paro. Eso fue hace unos 10 años atrás, tendría unos 24”, repasó Nico.

WhatsApp Image 2023-09-08 at 14.09.14.jpeg

En cuanto al universo literario que lo define, Binaghi –figura en el DNI con los dos apellidos, pero le gusta usar solo este- explicó: “Se puede decir que escribo 100 % ficción.Escribo alguna otra cosa más personal, pero no es lo que me interesa que se difunda. El enfoque mío a la hora de crear es ficción. Obviamente que dentro de la ficción a una se le escapa alguna cosita personal, ideológica, sobre gustos, amigos, etc”.

Nico Binaghi

“Ahora estoy en ‘stand by’. La producción de la novela me dejó bastante quemado, por decirlo de alguna manera. Esa historia la tenía en mente desde hace varios años y en plena pandemia se me rompió la compu y perdí el archivo en el que la tenía. Ya estaba escrito como el 80% de la novela. Fue algo terrible. En ese momento me culpé por la haberla tenido en la nube o en un pen drive. Pasé un momento como depresivo, de duelo y hace un tiempo me volvieron a agarrar las ganas de plasmarla. También se me ocurrió una nueva forma de darle un cierre que hasta ese momento no tenía. Al poco tiempo se largó el concurso y me agarré de eso para ponerme una fecha, un objetivo, y volvió a salir”, añadió quien tiene como principal fuente de ingreso su actividad laboral en el sector agro productor.

“Mi trabajo no tiene nada que ver con la escritura. Me dedico al tema de las semillas hortícolas. La escritura ya es más que un hobbie, es algo que me apasiona y a lo que le dedico el tiempo y la responsabilidad dignos de un laburo”, explicó.

Nico en ‘San Juan Escribe’

2019 Segundo premio en la categoría Cuentos: ‘Qué le habremos hecho al tiempo’.

2023 Primer premio en la categoría Novela: ‘Los sueños y las urgencias’.

2023 Mención especial en la categoría Poesía: ‘La culpa es de los chinos’.

Rawson es el departamento que por estos días cobija los días y noches de Nico y Rocío, pero va tomando cuerpo un proyecto rodante bastante atractivos para ambos: “A nosotros nos gusta San Juan y proyectamos quedarnos acá. Pero en paralelo tenemos un proyecto viajero. Estamos recauchutando y poniendo en orden una camioneta –Mercedes 180- con el objetivo de hacerla motorhome y viajar al menos por el país. Y mi objetivo es sustentar parte de ese viaje con la literatura, con la venta de libros, ya se verá en qué formato”.

WhatsApp Image 2023-09-08 at 14.09.15.jpeg

Un pantallazo de ‘Los sueños y las urgencias’

La premiada novela de Nicolás cuenta la historia de Benito Sánchez, pero también la de su familia, sus amigos y, por qué no, la de su pueblo: Valle Angosto. Benito es un adolescente que nunca conoció a su padre y debió abandonar la secundaria para trabajar. Vive con Mirna, su mamá, con quien tiene un vínculo inquebrantable. Tiene, además, grandes amigos que atraviesan situaciones complicadas y una novia. Su vida se quiebra por completo cuando dos policías, Soria y Drumond, se cruzan en su camino con una propuesta. Desde allí, Benito atraviesa noches de reflexión y angustia, que lo llevan a tomar una decisión sin retorno. Esta novela corta pone la lupa sobre la fantástica etapa de la adolescencia y la amistad, pero también se inmiscuye en temas sensibles como la corrupción y la crisis ambiental en el contexto de un pueblo que parece estancado en el tiempo, tranquilo y sin sobresaltos.