Nahuel Fernández el ex empleado de Turismo absuelto se defiende: "Las mentiras con el tiempo..."

Este martes 7 de noviembre la Justicia sanjuanina absolvió a Nahuel Fernández , un ex funcionario de Turismo que había sido denunciado por violencia de género. A través de las redes sociales, Fernández se defendió de las acusaciones en su contra. La causa se cayó porque la víctima no quiso continuar con el proceso.

"Las mentiras con el tiempo jamás se pueden sostener, gracias a todos los que creyeron siempre en mí y me sostuvieron. Me demostraron lo que es la verdadera amistad", se expresó en otra de sus stories.

Según informó la Justicia. La investigación no pudo continuar porque la víctima fue citada varias veces para ponerla al tanto de los avances de la causa y no asistió. Cuando Fiscalía fue a buscarla, manifestó que no quería continuar ya con el proceso judicial contra Fernández.

Ante esta situación, los fiscales le pidieron a la jueza Celia Maldonado de Álvarez, la absolución.

Mirá los mensajes de Fernández:

