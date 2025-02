Me cuesta serle fiel a mi pareja

Es importante arrancar esta nota dejando claro que la fidelidad en una relación es una elección personal. Nadie nos obliga a ser fieles, y si no es una forma de relación que nos resulte cómoda podemos considerar otro tipo de opciones dentro de la pareja como las relaciones abiertas, siempre y cuando la otra persona esté informada y de acuerdo.

Partiendo de esta premisa, el concepto de infidelidad no es el mismo para todos, y según la cultura es algo cuestionable para unos y aceptados para otros. Algunas personas solo lo consideran cuando hay un acto sexual con alguien que no es la pareja, mientras que otros lo ven como empezar a buscar o tener contacto con otra persona con intenciones románticas, ya sea en redes sociales o en persona, al fin y al cabo ser infiel es eso, romper un acuerdo al que hemos llegado y que es necesario para que podamos sentir confianza el uno en el otro.

Razones y motivos para ser infiel.

La infidelidad nunca es por una sola razón. Es decir, hay muchos factores que influyen para que una persona sea o no infiel. Algunos de ellos hacen alusión a las necesidades básicas de la persona, como por ejemplo la aceptación, identidad, amor propio, amor de pareja... Si éstas no están suplidas, puede ser una persona propensa a ser infiel.

Muchas personas también llegan a un punto en el que no se sienten cómodas en su relación de pareja, ya sea de noviazgo o matrimonio, pero no se atreven a terminar. Otros pueden estar en una etapa de búsqueda personal para satisfacer principalmente necesidades sexuales en lugar de emocionales,… la buena noticia es que todos estos factores pueden ser transformados si hay una voluntad y deseo de revertirlos según la causa.

A continuación te dejamos los motivos más esgrimidos por los infieles para justificar sus acciones:

No saber estar solo. Hay personas que 'necesitan' estar en una relación y esa necesidad hace que antes de dejar una relación se aseguren que ya hay otra persona que va a sustituir a la anterior. Sobra decir que empezar una relación desde la imposibilidad de estar solo, es empezar a construir una casa sobre unos cimientos muy débiles.

Hay personas que 'necesitan' estar en una relación y esa necesidad hace que antes de dejar una relación se aseguren que ya hay otra persona que va a sustituir a la anterior. Sobra decir que empezar una relación desde la imposibilidad de estar solo, es empezar a construir una casa sobre unos cimientos muy débiles. Pensar que una vez se ha acabado la fase de enamoramiento se ha acabado del todo el Amor . Si confundimos ese subidón que produce el enamoramiento con amar a la pareja, hará que cuando este se reduzca, y siempre lo hace porque estamos programados biológicamente para ello, no sepamos continuar más allá.

. Si confundimos ese subidón que produce el enamoramiento con amar a la pareja, hará que cuando este se reduzca, y siempre lo hace porque estamos programados biológicamente para ello, no sepamos continuar más allá. Sentirse inseguro frente a la pareja. Esa inseguridad producida por tener una pareja que pensemos que es más joven, más atractiva, etc. que nosotros, hará que busquemos de forma inconsciente reafirmar nuestro valor, sentirnos mejor volviendo al mercado amoroso y demostrándonos que pueden haber más personas interesadas en nosotros. El problema es que las infidelidades causadas por este motivo no suelen ser muy pensadas, ni meditadas, y el arrepentimiento está a la vuelta de la esquina.

Esa inseguridad producida por tener una pareja que pensemos que es más joven, más atractiva, etc. que nosotros, hará que busquemos de forma inconsciente reafirmar nuestro valor, sentirnos mejor volviendo al mercado amoroso y demostrándonos que pueden haber más personas interesadas en nosotros. El problema es que las infidelidades causadas por este motivo no suelen ser muy pensadas, ni meditadas, y el arrepentimiento está a la vuelta de la esquina. Por querer dejar la relación en la que se está y necesitar tener una vía de escape . No es fácil dejar a una persona, y a veces por el miedo a hacerle daño o no saber cómo decirle las cosas, le acabamos haciendo más daño aún, traicionándola.

. No es fácil dejar a una persona, y a veces por el miedo a hacerle daño o no saber cómo decirle las cosas, le acabamos haciendo más daño aún, traicionándola. También, si se tiene un trauma no resuelto. Como un abandono emocional, maltrato físico o abuso sexual se puede ser más propenso a ser infiel a sus parejas. La fidelidad también se educa y nos va a influir cómo se ha manejado en nuestro entorno familiar.

Como un abandono emocional, maltrato físico o abuso sexual se puede ser más propenso a ser infiel a sus parejas. La fidelidad también se educa y nos va a influir cómo se ha manejado en nuestro entorno familiar. Creerse más “inteligente”. Ya que, mientras no nos pille, la persona con la que estamos no va a sufrir, no va a tener ninguna consecuencia. Puede que te acaben descubriendo o puede que no, pero en ti o en la otra persona habrá consecuencias. Aun así creen que pueden tener las dos opciones en su fantasía interna.

Ya que, mientras no nos pille, la persona con la que estamos no va a sufrir, no va a tener ninguna consecuencia. Puede que te acaben descubriendo o puede que no, pero en ti o en la otra persona habrá consecuencias. Aun así creen que pueden tener las dos opciones en su fantasía interna. Por venganza . Si consideramos que nuestra pareja ha tenido un comportamiento que nos parece injusto. Quizás como sospecha de una infidelidad de la otra parte, antes de preguntárselo, preferimos ser nosotros también infieles.

. Si consideramos que nuestra pareja ha tenido un comportamiento que nos parece injusto. Quizás como sospecha de una infidelidad de la otra parte, antes de preguntárselo, preferimos ser nosotros también infieles. Por aburrimiento. No están mal en la relación que tienen pero a veces se aburren y quieren probar algo diferente, encontrando placer en tener una relación secreta. La rutina los atrapo y salen a buscar nuevas experiencias cayendo en ocasiones en un atrampa que le hace perder lo que tenían y no terminan de llenarle lo nuevo que han probado.

No están mal en la relación que tienen pero a veces se aburren y quieren probar algo diferente, encontrando placer en tener una relación secreta. La rutina los atrapo y salen a buscar nuevas experiencias cayendo en ocasiones en un atrampa que le hace perder lo que tenían y no terminan de llenarle lo nuevo que han probado. Cuando tenemos expectativas irracionales de lo que una pareja debe ofrecernos esperando que cumplan todas nuestras necesidades y deseos. Claro cuando fallen, y esto es algo inevitable, se puede sentir que la infidelidad está justificada. Los adultos que han sido muy mimados de pequeños son más propensos a ser infieles, ya que esperan el mismo trato por parte de su pareja que han tenido de sus padres.

Claro cuando fallen, y esto es algo inevitable, se puede sentir que la infidelidad está justificada. Los adultos que han sido muy mimados de pequeños son más propensos a ser infieles, ya que esperan el mismo trato por parte de su pareja que han tenido de sus padres. Por no tener clara nuestra sexualidad. Vinimos bajo mandatos y de repente un día se cruza la línea del deseo verdadero, pero al caer de nuevo a la realidad no se está preparado-a en muchas ocasiones para enfrentar la “salida del armario” y la infidelidad comienza a ser algo con lo que convivir, causando una lucha interna tremenda.

¿Se puede vivir siendo fiel?

Ser fiel a la pareja que tenemos es una decisión que tenemos que tomar casi cada día, porque habrá una parte de nosotros que sienta curiosidad de experimentar, y las tentaciones y los momentos de crisis en la relación existirán y avivaran ese deseo, pero la respuesta seria “SI”, se puede vivir siendo fiel y millones de parejas lo han hecho durante siglos.

Amar es una decisión, así como ser fiel a la pareja y respetarla. Pero que una persona esté casada no implica que las personas interesantes y atractivas desaparezcan de su vista. Al contrario, parece que se multiplican. Pero la primera intención es querer a su pareja y serle fiel, tomando distancia de quienes puedan poner en peligro su relación y apostando por protegerla.

Muchas personas que han sido infieles durante años, en un punto de su vida han tomado conciencia de sus acciones y del daño que causan y han revertido la situación, entrando en una etapa de defensa de “lo que quiero y valoro”, apostando por el compañerismo, el amor, la amistad, el despertar de nuevo a la sexualidad y trabajando la confianza.

Después de haber trabajado en el consultorio con muchas parejas que han sido infieles, me quedaría con una reflexión que me hizo un hombre que perdió todo por culpa de una infidelidad : “Todos somos imperfectos y nos equivocamos y aquel que es infiel se equivoca al igual que lo hace el que miente, o el que se gasta el dinero de los dos sin decir nada, o es igual de imperfecto que aquel que no hace nada en casa. Ser fiel sí se puede, y todas la personas somos susceptibles de cambiar, solo pido esa oportunidad”.

Como conclusión les diré que es posible dejar de ser infiel si se quiere, ya que basta con ser consciente y tomar la decisión de respetarse a uno mismo y respetar a la pareja. No somos víctimas de la infidelidad, sino que es una decisión. Así que sí, somos capaces, solo requiere compromiso, deseo de estar con la persona, elección y evitar caer en la monotonía como puntos a destacar.

Pero ojo!!. Hay personas que no quieren comprometerse, y que sus palabras no van a ir unidas a sus acciones, por lo que la decisión de vivir con un infiel ya será algo que cada cual deberá asumir.

Escrito por: Carlos Fernández. Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.