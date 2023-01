Mariano Montaña, el malambista que dejó a San Juan en lo más alto en Laborde 2023

Para él, quedarse con el primer lugar en la categoría Malambo Veterano implica muchas cosas, que van más allá del premio en sí. Por un lado, destaca el hecho de aun poder seguir arriba de un escenario, llevando adelante una danza que no so requiere de destreza y entrenamiento, sino también de poder estar en un buen estado físico para mantener la calidad de cada movimiento.

Por el otro, la defensa de la cultura criolla. Mariano destaca que no desmerece el premio en lo más mínimo, pero cada participación suya en los certámenes sirve para poder mostrar un poco más allá de la simple danza. Incluso señala en oportunidades anteriores compitió personificando figuras provinciales como Nazario Benavides, por citar un ejemplo, “para que la gente sepa que existieron e hicieron algo importante para la cultura criolla”.

Sobre su presentación de este año, el sanjuanino destaca que estuvo preparándose todo el año. Con relación a la puesta en escena, no dejó nada librado al azar. “Este año mi atuendo estaba lleno de simbolismo. Usé el sombrero que era de mi abuelo, Napoleón Montaña. La faja también era de mi abuelo. La ropa me la confeccionaron personas muy queridas y las botas eran del profe Raúl Godoy, un gran amigo que se llevó la pandemia. En gran medida con ese atuendo defiendo a esas personas, me gusta verlo de esa manera”, resalta el artista.

Con un largo listado de premiaciones y menciones especiales a lo largo de su vida, entre las que destacan haber sido el primer malambista en ganar en rubro malambo sureño y norteño en el Pre Cosquín en 1995 y 1997 y Campeón de Malambo Veterano en 2017 entre otras, Mariano no puede evitar mostrarse satisfecho del nuevo logro obtenido, entiendo que su responsabilidad va más allá de una mención. “Más allá de la alegría, me genera compromiso porque lo que intento con esto es trasladarles a mis alumnos mi experiencia desde hace michos años. Yo bailo folclore y las danzas de mi país, me informo y me formo porque soy jurado en muchos certámenes porque defiendo mi cultura criolla. Si eso después redunda en un premio, cualquier sea, no importa. Por supuesto que todos queremos ganar, hay una competencia, pero de verdad la competencia es un momento donde uno tiene una visualización y quizás tiene otras cosas para decir, más que ganar un premio”, finaliza Montaña.