Marcelo Berdeguer, un buscador de los sabores de la vida

-Si pudieras elegir cómo te gustaría que te presentase, ¿cómo sería?

-Yo, como un pensador que acciona. Que hace cosas siempre pensando, trabajando, meditando, buscando. Un buscador también podría ser una buena presentación.

-¿Esa curiosidad te acompaña desde el minuto cero?

-Te das cuenta después. Transcurriendo, viviendo te das cuenta. El sentido de tu vida. Para qué estás. Cómo estás. Quién sos. A medida que te vas construyendo te vas dando cuenta. Hay momentos en los que algunos no te conocen como el barman (Risas). No la esperabas a esa.

-Sabía que eras un gran ventanal…

-Sí, fui barman en el que fue el primer boliche que abrió a cielo abierto: Luro Pub. Yo era el jefe de barra en ese momento y hacía coctelería. Uno incursionaba en esos lugares y la verdad es que fue el primer boliche multitudinario. Me acuerdo que abrió para un 24 o 31 de diciembre y metimos 12 mil personas. Bueno y hay otros que me reconocen en la calle como profe.

-¿Profe de…?

-Filosofía. Me dedico al pensamiento infanto-adolescente. Esa es mi cuotita en el pensamiento filosófico. Me gusta pensar con jóvenes, con niños, con niñas. Experimentar esto del pensamiento, del hacer, del ser. No junto las infancias con la coctelería (Risas).

Mirá la entrevista completa a Marcelo Berdeguer en Media Hora entre Preguntas