Luego del caso María Becerra, los consejos de una ginecóloga sanjuanina

"Hoy se supo que María Becerra fue internada por una hemorragia ginecológica, noticia que nos encantaría que no fuera verdad! Sin entrar en detalles sobre ella, aprovecho este momento para hablarles de algo importante: Sí, hay situaciones ginecológicas que pueden ser graves. Y sí, necesitamos saber reconocerlas por que de esto depende el ir a urgencias en el momento correcto", arrancó diciendo la profesional de la salud.

En su posteo de Instagram, que suma miles de Me gustas y comentarios, la ginecóloga recordó que el dolor intenso y el sangrado no siempre se pasan solos y que siempre es mejor consultar a una médica en estos casos: "A veces, nuestro cuerpo nos está avisando que algo no está bien y hay que consultar".

Mirá el posteo de la doctora Cecilia Pascual sobre el embarazo ectópico: