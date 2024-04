Los videos de la liberal sanjuanina que levantan polvareda en las redes

Uno de los últimos fue sobre el cierre del bar Casa Fuegah, ubicado en Avenida Libertador e Hipólito Irigoyen. La instagramer dijo que "antes ahí funcionaba un lugar familiar", los acusó de recibir subsidios del Estado y también se quejó porque en el Conte Grand se desarrollaban actividades de la comunidad LGBTIQ+. Desde distintos sectores no dudaron en salir a responderle y el contenido se volvió viral.

Embed - Maria Belen Varela on Instagram: "Todo bien que la comunidad LGBT quiera un espacio, pero que lo financie con su dinero, no con el nuestro Y me alegra que el Centro Cultural Conte Grand, ya no sea un centro de adoctrinamiento también financiado con nuestros impuestos. . . . #sanjuan #sanjuanargentina #provinciadesanjuan #centrocontegrand #comunidadlgbt #lgbtq"