Los sanjuaninos que hurgan la tierra para mejorar los cultivos del país

German Babelis, el líder del grupo técnico que desarrolla esta misión, cuenta que con este trabajo se logra poner el valor del suelo como “un recurso finito” al que hay que cuidar para que no se agote, igual que el agua. “El 3% de los suelos de la provincia de San Juan son útiles para cultivos, el resto no. Entonces debemos cuidarlos, y una forma de hacerlo es no labrarlos tanto para no erosionarlos. Pero también ubicar el mejor cultivo en el mejor lugar. Si se da bien ese cultivo la economía prospera y si se da mal el suelo se erosiona, y la economía se viene a pique”, explicó.

placas YOUTUBE (3).png El equipo: (De izq. a Der.) Ricardo Martínez, Presto Guerra, Alejandro Oviendo, Germán Babelis, y (dentro del hoyo) Luis Bueno.

Al terminar el trabajo se podrá definir por ejemplo si es mejor plantar olivo o pistacho, en vez de vid, en determinado lugar. Muchos recuerdan aún la pérdida económica que significó para el agro local haber plantado olivos en zonas sanjuaninas “bajas” donde el clima y el suelo no eran aptos para este cultivo. Las heladas hirieron de muerte cientos de hectáreas de olivares y el gobierno debió repartir plata para la reconversión a pistachos y otros cultivos, para evitar que decenas de agricultores sucumbieran al desastre. Haber contado con este mapeo previo lo hubiera evitado.

Cada planta en su lugar

La misión del equipo es hacer una “Zonificación nacional de viñedos”, una tarea que arrancó por iniciativa de la COVIAR, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo en 2021 para las provincias de Entre Ríos, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Al año siguiente, el CFI puso más fondos y se extendió la tarea a 11 provincias más, incluida San Juan. Se calcula que para este fin de año estará terminado.

WhatsApp Image 2023-05-27 at 2.20.39 PM (1).jpeg

A medida que van terminando con una zona, obtienen un producto final que clasifica las tierras en Muy aptas para determinado cultivo, Aptas, Marginalmente Aptas y No Aptas. La información es vital para definir qué se planta, y dónde. Una de las tareas más llamativas que hacen los expertos son las “calicatas”: abren hoyos profundos en el suelo para hacer una descripción capa por capa de la tierra, con análisis de laboratorio bajo un protocolo internacional de la OIV. Dicen que es como un estudio forense, donde tenés que mirar para entender cómo se han formado los suelos, y si tienen algún limitante para las raíces, como salinidad, napas freáticas, o piedras.

WhatsApp Image 2023-05-27 at 2.20.39 PM (2).jpeg

El coordinador general de toda esa movida es Babelis, el ingeniero agrónomo del INTA San Juan. Allí también pertenece su “coequiper”, Juan Bueno; Raúl Tapia que ayuda con los mapas, y Emanuel Delfino que es auxiliar de campo, con algunas colaboraciones de Mónica Morbillo. El resto son foráneos: participan técnicos de los INTA de Mendoza, de las localidades cordobesas de Manfredi y Jesús María, y de la Universidad de Chilecito de La Rioja.

WhatsApp Image 2023-05-27 at 2.20.40 PM.jpeg

En el sector vitivinícola ese estudio es clave para que productores y bodegas puedan tramitar la obtención de IG -Indicación Geográfica- que luego colocan en la etiqueta de sus vinos y que significan un salto en promoción y en el precio de venta en los mercados mundiales. La IG de los renombrados vinos de Pedernal es ejemplo de ello. Pero no solo servirá para viñedos, sino para todo tipo de cultivos agrícolas. Por ejemplo, la Cámara Olivícola de San Juan ya los contacto para aprovechar los informes para obtener la Indicación Geográfica del aceite de oliva sanjuanino.