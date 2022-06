Los periodistas sanjuaninos se miran al espejo: qué autocrítica hacen en su día  

Daniel Tejada, Canal 13 San Juan TV

“El lugar común sería decir que al periodismo le falta libertad, o que le falta objetividad (que a mí me parece que no existe, que es un invento), pero la realidad es que el ejercicio de la profesión históricamente hablando siempre estuvo vinculado a las presiones, a la incomodidad. Eso es inherente a este oficio. Desde el comienzo de este arte de relatar lo que está pasando ha habido posiciones encontradas, situaciones que hubo que aprender a transmitir de la mejor manera. Dicho todo esto, creo que nos sigue faltando mucha formación, muchas herramientas técnicas y prácticas para ser respetuosos con el contenido que estamos tratando y, fundamentalmente, dirigirnos a los públicos, a las audiencias. Un texto mal escrito es una falta de respeto, un dato sin chequear es una falta de respeto, una fuente sin cruzar con otra es una falta de respeto. Lo que le critico al periodismo de hoy se ha agravado, pero es algo que no es nuevo. Y el agravamiento tiene que ver con los tiempos de la digitalidad, donde todo es para ya y en esa urgencia, en esa inmediatez, hay algunas praxis metodológicas que se han vuelto más flexibles y está mal. Y nos pasa en San Juan como pasa en el resto del país. Por eso vemos los grandes papelones aún en grandes medios de comunicación que antaño eran muy prestigiosos”.

Myriam Pérez, Diario de Cuyo y Copadas con San Juan

“En realidad no me gusta mucho hablar en general de periodismo porque hay tantos periodistas que trabajan en forma totalmente diferente, pero, haciendo esa salvedad, siento que somos muy tibios en los tiempos que corren, sobre todo para pelear nuestros derechos laborales y condiciones laborales. Esa es una de las principales críticas que les hago y me hago como parte del periodismo local. Otra de las críticas que hago desde hace tiempo es que hay un gran desinterés por capacitarse, por especializarse porque el mundo, la Argentina y San Juan demanda la especialización de periodistas. Cada uno en lo suyo, enfocándose en lo que corresponde a ser, que creo que es la forma de poder llegar masa la gente y poder empatizar con diferentes sectores. Por otro lado, a mí me encanta que el periodismo este muy ‘aggiornado’ al uso de las redes y creo que es lícito hacer periodismo de redes sociales, pero sin perder el horizonte. Sin perder aquellos parámetros que nos hacen a los periodistas ser más creíbles que las redes sociales. No perder la rigurosidad periodística que pueden hacerte perder las redes sociales y no has indagado lo suficiente y solo te atenés a eso, a periodismo de redes. Creo que básicamente son las tres cosas que en este momento más me preocupan de esta nueva forma de hacer periodismo. Insisto y pido disculpa por hablar en el general porque creo que hay mucho periodismo sanjuanino que trabaja sumamente bien y con suma responsabilidad sobre lo que está haciendo”.

Marcela Podda, Telesol y AM1020

“La crítica que hago es que en tantos años de actividad no hayamos sido capaces de alcanzar la cohesión y constancia necesarias para organizarnos y hacer valer nuestros derechos como trabajadores. Contrariamente a lo que (en forma errónea) creen muchos sectores de la sociedad, el de prensa es uno de los rubros más desprotegidos”.

Simón Saavedra, prensa del Ministerio de Gobierno

“Considero que algunos colegas tienen el potencial y la capacidad para generar grandes títulos, pero se pierden en la rutina. Aportaría mucho profundizar en el periodismo de investigación y producir noticias con más desarrollo, con más enfoques. También la brecha entre el turno mañana y tarde es muy grande y las audiencias acuden al periodismo todo el día”.

Yanina Urcullu, Canal 8 y Canal8.com

“Considero que cuando una persona hace una crítica asume un rol de superioridad o de alguien sobresaliente. Prefiero hablar de los desafíos que tiene el periodismo sanjuanino. Uno de esos desafíos es enfrentar el rol de multitarea que tienen los profesionales hoy. Ahora el periodista debe saber de todo y cumplir con varios roles. Esto nos debe empujar a especializarnos y ser cada vez más precisos a la hora de dar a conocer la noticia. Es nuestro deber defender la libertad de expresión, de prensa y de información, siempre de la mano del rigor periodístico, porque si por la celeridad por informar o la necesidad de cumplir con varias tareas perdemos eso no podemos llamarnos periodistas”.

Federica Mariconda, Diario Zonda y Canal 34

“Si analizamos los factores externos, vemos que hacer periodismo en San Juan es un desafío porque, al tratarse de una provincia chica, también las fuentes son restringidas y se limita la posibilidad de variar las voces u opiniones a consultar. Además, los distintos actores involucrados en la actividad política-económica-social no están acostumbrados a los cuestionamientos o la confrontación y, por ende, hay que hacer verdaderos equilibrios discursivos a la hora de tratar los temas. Ahora bien, analizando los factores internos que hacen a nuestro desempeño profesional, quizás tengamos que hacer un mea culpa. Salvo alguna excepción, debemos ser más rigurosos al buscar datos. No dar tan alegremente opinión si no está fundada de cifras duras o documentos. No acostumbrarnos a consultar siempre a las mismas fuentes. No creer que quien pone una publicidad o pauta en nuestros medios debe condicionar absolutamente lo que vamos a comunicar. Pensar más en quien nos dio la información que en la gente a la que debemos informar”.

Rolando Chiffel, Radio La Súper

“No tengo críticas. A ninguno le encuentro critica. No me meto, ni me metí nunca con las formas que tienen los colegas de ganarse la plata. No critico sus ideologías, ni mucho menos sus intereses que casi siempre son económicos. No me meto con sus editoriales. No hago periodismo de los periodistas. Los respetos y poco me importa si no me respetan porque no vivo de sus críticas. Vivo de mis formas de hacer periodismo. San Juan es una provincia en donde los ‘locutores’ también son ‘periodistas’. San Juan es una provincia en donde los ‘operadores’ de radio también son ‘periodista’. San Juan es una provincia donde cualquiera pasa por la puerta de un medio y ya es ‘periodista’. San Juan es una provincia donde algunas u algunos desquiciados creen son los fiscales de los periodistas. San Juan es una provincia donde la moral y la ética de los periodistas es intocable y no puede tener juicio ni juicios”.

Gabriel Colonna, Radio Blue

“Yo muchas críticas no tengo para hacerle al periodismo sanjuanino. Creo que trabaja muy profesionalmente, lo que sí posiblemente es que habría que extremar mucho más el control de lo que los medios levantan de las redes sociales porque hay de todo. Estamos atravesando un momento social complicado y, sino extremamos las medidas comunicacionales, alimentamos la anarquía. Ahí habría que tener un poquito más de cuidado. Solo eso, en general creo que el periodismo sanjuanino se maneja muy profesionalmente y, pese a que nosotros también estamos en el ojo de tormenta, creo que es bueno, es claro y no creo que haya ningún tipo de ataduras de ningún sector para que nos podamos expresar con libertar”.

Mario Romero, Diario de Cuyo y Radio Sarmiento

“En cuanto a lo laboral creo que lo que nos falta al periodismo sanjuanino es organización para luchar por un montón de dificultades que tenemos, que tienen que ver con que muchos trabajadores están en negro, tiene que ver la cantidad de cuestiones vinculadas a la precariedad de muchos de ellos. Si bien no en todos los trabajos la precariedad es la misma, en general no es la mejor. En cuanto a nuestro oficio creo que debemos luchar para mejorar nuestra forma de hacer periodismo con más capacitaciones. Con la pandemia se vio mucha capacitación online y ahora depende de cada uno de querer acceder a esos cursos. La otra crítica es que los medios debemos saber a qué audiencias entregamos nuestros contenidos y allí me parece que hay muy buenos contenidos distribuidos en plataformas que no son necesariamente las mejores. Si bien es una discusión bastante grande, tiene que ver con conocer a las audiencias, esto es para todas las plataformas. A veces se le erra y hay muy buenos contenidos mal distribuidos o no están en la mejor plataforma”.

Sebastián Olivera, Concepto de Radio

“Nos pasamos todos los días básicamente, en los últimos años, analizando datos con ‘bots’, con inteligencia artificial, con mecánica, con redes sociales, y uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de creatividad en algunos casos, y nos tenemos que hacer cargo de eso, y también la falta de capacidad para interpretar qué es lo que le está pasando a nuestra querida sociedad. Si vamos, por ejemplo, al caso de los docentes autoconvocados, tan mentado y tan comentado en estos últimos momentos, es algo que la sociedad estaba pidiendo a gritos y casi da la sensación que tanto políticos, empresarios y también los periodistas como que estábamos mirando para otro lado. En base a eso es la autocrítica que quiero comentar dado que no es la primera vez que nos ha pasado. Da la sensación que la sociedad estaría mirando para otro lado y nosotros haciendo nuestros queridos programas, escribiendo nuestros diarios, presentando las cuestiones en los programas de televisión porque ya estamos ‘seteados’. De cierta manera, como que nos levantamos mecanizados de tanto leer y estudiar datos. Los datos nos están arrojando qué es lo que le gusta la gente que nosotros escribamos, cuáles son los temas que quieren que nosotros empezamos a tocar, pero nos estaría faltando es entendimiento que siempre tuvo el periodismo en general de lo que le pasa a la a la sociedad. Nos está faltando piel y en una de esas tendrá que ver con la falta de chequeo de temas o con la rapidez con la que tenemos que manejarnos en estos tiempos de tanta tecnología”.

Mauricio Laciar, Diario Huarpe

“Como crítica creo que en los últimos tiempos los periodistas nos autocensuramos. A veces no tiene nada que ver con la cuestión del medio, sino que uno cree que puede llegar a molestar con esto o con lo otro. Nos censuramos mucho sin que nadie nos diga nada. Tengo la suerte de trabajar en un medio que nunca me han dicho no llevemos tal tema o no hables de tal cosa. Digo, hago y escribo lo que se me pasa por la cabeza”.

Omar Cerezo, prensa de la UNSJ

“La principal crítica es la incapacidad para generar espacios de reflexión sobre el modo en el que ejercemos nuestra profesión. A diario relatamos y caracterizamos los problemas laborales de muchos sectores, sin embargo, no podemos hacernos cargos como colectivo de nuestra propia realidad. Hay colegas trabajando en condiciones muy precarias y con fuertes condicionamientos. Eso se traduce (en algunos casos) en falta de estímulos y capacitación, mercantilización de la palabra y hasta en abandono de la profesión. Y eso impacta fuerte en la calidad de nuestra democracia. No es un fenómeno exclusivamente local. Y no es fácil de resolver. Quizá, un primer paso para pensar el cambio sería abandonar el individualismo que nos caracteriza”.

Gustavo Toledano, Telesol y AM1020

“El periodismo de San Juan no está unido. Nunca nos hemos unido para algún fin especial, o para algún beneficio en común para todos, o para pelear por un derecho. Por otro lado, me parece que nos falta un poco más de humildad. Creo que no sabemos reconocer la labor y el crecimiento de otro colega. Nos cuesta reconocerlo y nombrarlo si no es de nuestro medio. Ahí estamos muy lejos de sentir más unidos. No nos nace reconocer los logros de algún colega. Esperemos que los tiempos vayan cambiando y que tengamos de un gremio que nos represente de la mejor manera”.

Facundo Merenda, Diario Huarpe

“Soy defensor del periodismo local. Creo que hay muy buenos referentes y medios de comunicación que, en su mayoría, están a la altura de las circunstancias. Sin embargo, una de las críticas que hago es que muchos creen ser los dueños de la verdad y ahí está el problema. Uno no debe perder el rol de ser un medio o puente y no el amo y señor de las cosas. Además, creo que la verdad como tal no existe. Somos profesionales que nos esmeramos en chequear una parte de la realidad y transmitirla, pero la verdad como tal no la tenemos. Debemos replantearnos eso y volver a la esencia de todo: saber lo que la gente necesita”.

Bárbara Ardanaz, Canal 8

“Creo que estaría bueno trabajar más en buscar descentralizar el periodismo en el Gran San Juan y algunos departamentos periféricos. Más allá de la cobertura de un hecho de gran impacto que suceda en algún departamento alejado del Gran San Juan, es importante buscar ampliar la información y lo que acontece en todas las localidades. Acercar los mismos vecinos y al resto de la provincia, como una manera de reflejar realidades que están en nuestro mismo barrio, en nuestra misma provincia, y que desconocemos”.

Mariano Bataller, CNN Radio

“Creo que en el periodismo sanjuanino hay dos temas que me parecen criticables: una dependencia excesiva a los temas que propone la agenda oficial y muchos periodistas que no salen de redacción para generar sus notas”.

Victoria Olaechea, Canal 4

“La pandemia demostró cuan esencial es la función de los y las periodistas, nos puso en un lugar de centralidad y de desafío inusitado. Creo que la autocrítica o reflexión que cabe hoy al periodismo tiene que ver con volver a dimensionar la tarea que nos toca, la construcción de sentido y la responsabilidad que esto implica, sobre todo en tiempos de crisis”.

Sergio Eiben, Radio Clarín

“Me parece que no todo el que se cree periodista es realmente. Decir cosas en una página de Facebook es absolutamente diferente a trabajar en un medio de comunicación como corresponde. Al periodista que trabaja en un medio es al que hay que respetar porque es el que entra en el juego mayor. Además, me parece que hay poca vocación por mejorar el nivel de conocimiento en las nuevas camadas. Hay poco conocimiento de la historia, de las herramientas que tiene el periodismo, poco conocimiento de quién ha generado hechos importantes y quién no. Por ejemplo, yo estaba buscando para la radio chicos que sean bilingües y no los hemos encontrado. En lo demás, la Argentina lleva más de una década con una intensidad muy baja de emprendedores dentro del periodismo y San Juan obviamente está metido en esa bolsa. Primero porque hubo persecución ideológica y después la nueva ley de radiodifusión. Tal vez hay que empezar por ahí, por experimentar, emprender, arriesgarse y dejar de hacer lo mismo de siempre que es manejarse con la agenda oficial y empezar aprobar con otros contenidos. Asimismo, tengo que decir que dentro de todos estamos viviendo con una libertad de expresión absoluta y total. La libertad de expresión está garantizada en la Constitución Nacional, se está ejerciendo, no hay periodistas muertos en lo que va del siglo, como ocurre en México, y creo que cuando algún sector político se siente afectado tiene que buscar mecanismos más sutiles y la verdad que no se registran encarcelamientos a causa del ejercicio profesional del periodismo. Todo esto es muy importante”.

Celia Quiroz, prensa de la Mesa del Agua

“No lo siento como una crítica al periodismo, pero siento que actualmente está faltando ‘escuela’. No me refiero a formación formal, sino me refiero a escuela periodística, eso de que los jóvenes periodistas se formen bajo el ``amparo de los más experimentados, aprendiendo el oficio de su mano y conociendo cómo hacerlo con responsabilidad y compromiso. Además, me parece que falta búsqueda de temas originales, hay mucha agenda oficial, mucho micrófono sin ninguna pregunta. Entiendo que hay medios que piden eso, pero siempre hay un espacio para la creación, la originalidad, la pregunta incisiva (no dañina, pero sí la que busca brindar nuevas respuestas)”.

Mercedes Lescano, AM1020

“Si tengo que hacer una crítica al periodismo sanjuanino como entidad, creo que hoy nos destaca de manera negativa la desunión. Cuando vemos hoy docentes que se autoconvocan, en su mayoría sin identificación gremial o sindical, nos damos cuenta que lejos estamos los periodistas de poder marcar un destino común. Más allá de los criterios económicos que cada uno pueda tener, lo difícil que hoy vemos poder encauzarnos todos bajo una causa común de pelear por nuestros derechos, de pelear por el respeto a quienes hacemos periodismo más allá del medio en el que nos identifiquemos o de la línea editorial. La gran crítica es la falta de criterios en común que hoy manejamos como periodistas y creo que hoy, en el tiempo que vivimos, eso nos marca.

Franco Mugnani, Código Tuerca (Antena1) y prensa de la Secretaría de Deportes

“La crítica principal que haría sobre el ambiente local de periodismo deportivo, que es en el cual me manejo, es la desunión. Es un ambiente que está muy de sonido, que no tira para el beneficio de la profesión. Ese es el principal problema con lo cual genera de que no haya ningún tipo de consideración con respecto a la profesión. Además, los propietarios de los medios de comunicación hacen un gran negocio con los periodistas deportivos con el alquiler de los espacios y generalmente esto va en desmedro del trabajo asalariado de gran cantidad de medios de difusión. Bienvenidos sean aquellos medios que realmente toma periodista deportivo y le pagan un sueldo, sus cargas sociales y todo eso porque va formando parte de la profesión. Sino definitivamente estamos creando periodistas deportivos con una doble función: la del periodismo y la de producción publicitaria. Los principales culpables de esta situación somos los mismos periodistas deportivos. También me gustaría aclarar que hay muchos medios de difusión que están utilizando entre comillas periodistas deportivos que no tienen ningún tipo de formación y eso también forma parte de la culpa propia del ambiente”.

Ernesto Simón, Estación Claridad

“Al periodismo es San Juan le hace falta masa crítica, le hace falta la posibilidad de ser más crítico con el círculo rojo, con el poder de turno, con la oposición. En San Juan, tanto la oposición como oficialismo no les gusta que los critiquen, no le gusta que los cuestionen y eso hace difícil que podamos ejercer el periodismo con plena libertad y con plena tranquilidad. El periodismo en San Juan se tiene que acostumbrar o lograr que el poder se acostumbre a ser cuestionado porque nadie lo hace con un afán desestabilizador o con afán de dañar la imagen de un político, de un gremialista, de un empresario o de quién sea. Las críticas que hace el periodismo son en el afán de que las cosas funcionen mejor y de sacar a la luz aquello que no está bien. Está bien lo que la Constitución avala como legal y como constitucional y está mal todo aquello que la Constitución y las leyes condenan como son el caso del cohecho, el caso de la mentira, el caso del sobreprecio de las licitaciones arregladas y esas cosas que el periodismo tiene que seguir denunciando y tiene que seguir sacando a la luz. Lo que creo que más le falta el periodismo de San Juan es ejercer la crítica periodística y ejercer el periodismo de opinión sin miedo a ser reprendidos o atacados”.

