Los motivos por lo que es una odisea encontrar alquiler en San Juan

El sector de las inmobiliarias va de mal en peor. En octubre de cada 10 inmuebles que había en alquiler en San Juan, 4 habían pasado a la venta o al alquiler comercial . Hoy esa situación se ha profundizado más llevando al punto de no contar con oferta y la que hay maneja precios extremadamente elevados.

Desde la Cámara Inmobiliaria de San Juan están en alerta por esta situación. Mauricio Turell, su presidente, señaló en dialogo con Estación Claridad que la situación no va a revertirse hasta que no se cambie la Ley de Alquiler que está vigente. Pero pese a los intentos que ha habido este año, su tratamiento nunca llegó a una sesión en el Congreso. “Hoy en lo que es oferta no tenemos nada, ni para casa ni para departamentos”, dijo.