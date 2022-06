Los docentes autoconvocados debatirán si hay paro el lunes tras el acuerdo de los gremios con el Gobierno

Luego de una histórica paritaria docente, de casi 9 horas seguidas de negociaciones, el Gobierno de San Juan y los gremios acordaron un aumento salarial del 65% con cláusula de revisión en septiembre. Hubo mejoras significativas. Los grupos autoconvocados, que organizaron un paro para el lunes, están en proceso de debate sobre si concretarlo o no. Sobre todo porque la ministra de Educación, Cecilia Trincado, aseguró que será "día trabajado, día pagado" para frenar con las medidas de fuerzas.

En los papeles, un docente cobrará un básico de $70.000 en junio. Luego $74.000 en agosto. Y finalmente $78.000 en septiembre. No obstante, la propuesta no satisfizo a los sectores que no se sienten representados por los sindicatos UDAP, UDA y AMET, que son los miembros paritarios legales. Por eso llamaron a un paro que ahora está en debate.

"Anoche el grupo definió continuar con el paro el lunes, pero aún no salía el comunicado sobre el acuerdo. Así que esa definición quedó antigua. Lo que estamos haciendo ahora es consultando a todas las escuelas cómo les parece que tenemos que seguir", dijo uno de los voceros, Jorge Echegaray.

En tanto, Tiempo de San Juan consultó con la referente Mariela Castillo. "Lo estamos bajando a las bases", dijo en referencia al acuerdo. Definirán en las próximas horas.

En la reunión del viernes, los secretarios Generales docentes pidieron que no se descuenten los días de paro del 26 y 27 de mayo. Trincado dijo que evaluarán el ausentismo del 2 y 3 de junio. En tanto que, a partir del lunes, descontarán las faltas.