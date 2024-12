Los desafíos de montar un espectáculo sanjuanino que mirará todo el país en solo un par de semanas

Algo que demuestran el ser sanjuanino desde el punto de vista artístico es que si no hay tiempo no es una excusa para no aventurarse y preparar un espectáculo digno de escenarios de carácter nacional. La Noche de San Juan en Cosquín no será la excepción. Para el montaje del espectáculo “En mis ojos traigo el sol”, cada minuto será más que importante, porque los trabajos serán a contrarreloj.