Llegan los Reyes y estos son los juguetes más curiosos que podés encontrar en San Juan

El Scalextric o el bebote de Yolibel que hace años sacaban una sonrisa a cualquier niño pasaron de moda. La robótica ha revolucionado el mundo del juguete y hoy los chicos quieren animales robóticos con infrarojo, mascotas virtuales y bebés que hacen muequitas. Algo impensado nada más que veinte años atrás, cuando nos conformábamos con El juego de la Oca o un bebote más o menos lindo al que no se le despintaran los ojos al meterlo al agua.

LOS MÁS CURIOSOS

mascota virtual.jpeg BitZee, la mascota virtual cuesta alrededor de $109.000

En la juguetería Rodney, ubicada sobre calle Entre Ríos y Laprida, venden mascotas virtuales. Esto sería algo como una evolución del Tamagotchi de los 90', ese bichito tan simpático al que había que cuidar y dar de comer para evitar que "muriera". Ahora la moda son las mascotas virtuales, vienen en una especie de huevito y son varias. Cada vez que esa cajita se abre cambia la mascota virtual que aparece como un holograma y contiene un sensor de movimiento por lo que el bichito reacciona a las caricias de su dueño. Mirá el video:

La Barbie ya no hace las compras o es médica, ahora tenemos hasta la Barbie que hace Yoga y cuesta $26.000:

WhatsApp Image 2023-12-30 at 20.28.47.jpeg

La robótica ha transformado el mundo de los juguetes y ahora cualquier niño puede tener un robot en su casa. Desde arañas hasta dinosaurios con movimiento. Estos robots vienen con infrarojo, es decir que no chocan contra las paredes ya que pueden detectarlas y doblar. También poseen control remoto y se pueden controlar desde una aplicación en el celular.

WhatsApp Image 2023-12-30 at 20.28.48.jpeg

Este auto a control remoto también tiene Wifi, infrarojo y una cámara integrada que le permite a quien lo maneja ver todo lo que el auto recorre usando una aplicación que se descarga en el celular. Este juguete también es el más caro de toda la juguetería ya que cuesta $230.000.

WhatsApp Image 2023-12-30 at 20.28.47 (1).jpeg

El bebé "Muequitas" se ha popularizado en los últimos años. Es que quién no quiere tener un bebote que sea lo más realista posible. Mirá el video:

El juego de la Oca o el Ludo quedaron atrás. Ahora los chicos eligen el "Popo Game" y tiene un valor de $19.000.

WhatsApp Image 2023-12-30 at 20.28.48 (3).jpeg

LOS MÁS BARATOS

Entre los más económicos, como cada año, están las masitas y los famosos slimes, muy pedidos por los chicos. Tienen un valor promedio de $1.600.

WhatsApp Image 2023-12-30 at 20.28.48 (1).jpeg

LOS MÁS PEDIDOS

Desde la juguetería aseguraron a este diario que entre los favoritos de los chicos sigue estando la muñeca Barbie que volvió a tomar un gran impulso luego del estreno de su película que, además de ser un éxito en taquillas, hizo que las nenas otra vez quisieran tenerla como juguete. Además, otro que no pasa de moda es el famoso Pop It, que a esta altura ya se transformó en un PopIt electrónico que tiene luces y sonido. En Rodney, el Pop It electrónico cuesta entre $10.000 y $20.000, dependiendo el modelo y las funciones que se elijan.

pop it.jpeg

LA JOYITA DE LA JUGUETERÍA

Qué nena no ha querido tener la casa de Barbie completa. Todos los accesorios de marca Barbie han sido siempre muy costosos y, por eso, hace algunos años, Rodney incorporó una alternativa local y económica. Se trata de los muebles para la casa de las muñecas que están fabricados por un carpintero sanjuanino que lleva sus productos a la juguetería y compiten con otros de primera marca. "Los llevan un montón y hemos tenido que reponer", explicó a este diario Iván, empleado de la juguetería. Entre los modelos hay camas, cocinas, juegos de living, todo hecho por manos sanjuaninas. Su precio que ronda los $6.000 por pieza, es mucho menor a los $55.000 que cuesta un accesorio de la marca Barbie y Gloria.