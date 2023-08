Las fuertes ráfagas volaron unos chapones del nuevo hotel 5 estrellas

Según informó el comisario Carlos Heredia, director de Protección Civil de la Provincia, en declaraciones a radio Estación Claridad, lo que pasó fue que se dio la caída de dos chapones de la mampostería de la parte superior del nuevo hotel.

El comisario explicó que los edificios deben tener la certificación y habilitación de Planeamiento correspondiente para funcionar. Además, consignó que "esto amerita una inspección y un control por parte de los organismos oficiales" en el lugar del siniestro.

Heredia recordó un antecedente reciente: "también nos pasó con una chapa del Teatro del Bicentenario hace un par de años, lo que ocasionó una inspección", dijo.

El episodio del hotel Del Bono no registró heridos pero generó preocupación debido a que las que se desprendieron no son piezas chicas y se trata de una zona del centro muy transitada. Justamente este lunes debido al feriado y a las condiciones climáticas no había mucho tránsito en las calles.

El comisario dijo que por hecho, seguramente requerirá de algún ajuste en las condiciones de infraestructura del hotel.

El hotel cinco estrellas se convirtió este año en el más alto de San Juan, con trece niveles, y lo último que se supo es que fue inaugurado parcialmente ya que quedaban desde mayo obras por completar en los últimos pisos. En la provincia se registraron en la jornada del lunes vientos de más de 70 km/h.