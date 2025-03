Las estrategias del Club Social para acercar la institución a la comunidad sanjuanina y tener un ingreso extra

Una de las instituciones más emblemáticas de San Juan es el Club Social, que este año cumple 137 años desde su creación. No hay sanjuanino que no haya pasado por la fachada, pero no todos tuvieron la oportunidad de entrar. Con el propósito de abrir el espacio a la comunidad en general, es que se implementaron una serie de estrategias que vienen dando sus frutos con éxito, y de paso permite contar con un ingreso extra.