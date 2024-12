Lanata, según los periodistas sanjuaninos: el recuerdo de aquellos que viven el periodismo desde las entrañas

Daniel Tejada, periodista político

De Jorge Lanata puedo decir que fue un referente de los medios de comunicación y de toda una época. Ahora bien, hubo distintos Lanata a lo largo de su carrera y ese es un rasgo muy suyo también. Fue un innovador que rompió con los esquemas. Quebró los moldes de la solemnidad de los programas políticos previos como Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt, u Hora Clave, de Mariano Grondona. Fue muy sinuoso también. Supo acomodarse a los tiempos y mutó de aquel progresismo que le permitió, por ejemplo, fundar la primera versión -la mejor versión- del diario Página 12 a un referente del establishment: uno de los puntales de la corporación mediática más rancia de la Argentina como el grupo Clarín. Esas contradicciones también lo marcaron a Lanata. Sin embargo, para ensayar una opinión hay que tener en cuenta el todo. Por eso elijo quedarme con aquel hacedor imparable, una máquina de generar contenidos que transpiraba periodismo, que dejó libros que fueron best sellers como "Argentinos". Y que, como todos, terminó esclavo de sus palabras.

Juan Facundo Olivera, periodista de 0264 Noticias

Creo que Lanata es sinónimo de periodismo básicamente, de periodismo en mejor sentido de la palabra. Fue alguien que tuvo la profesión siempre presente, independientemente del gobierno que estuviera de turno. Es importante tenerlo de referencia a aquellos que trabajamos de esto, para hacer nuestro trabajo diario De destacar aquellas cosas que uno ve mal, independientemente de quien sea o de quien venga, ya sea de los tres poderes del Estado o del sector empresario. Es difícil encontrar una figura dentro del periodismo que haya participado tan bien en distintos rubros, en la parte escrita, haciendo revistas, semanarios, televisión, radio. No sé si hay tantos periodistas tan polifacéticos y que tengan tanta facilidad, evidentemente tenía una cabeza fascinante. Se va un referente periodístico a nivel argentino.

María Silvia Martín, periodista de Canal 8 y Estación Claridad

Periodista brillante y audaz, gracias a él se conocieron los mayores hechos ocultos de la historia política argentina. Creo que fundó un estilo sin precedentes, donde corrió todos los límites. Desde hoy nace el "modo Lanata" por su estilo disruptivo, irreverente y provocador.

Roxana Carmona, periodista de Pop Life

Es una pérdida más que importante para el periodismo argentino y diría también que latinoamericano. Uno de los hombres que más investigó lo que es la Argentina y descubrió casos de corrupción. Además de periodista fue escritor, productor, guionista, un hombre bastante completo e inteligente, además. Va a quedar en la memoria y en los escritos para las futuras generaciones de cómo se hace un periodismo de verdad.

Celia Illanes, periodista Radio Colón

Fue EL periodista. Tenía todo lo que se debe tener para serlo: instinto, inteligencia voracidad, constancia y respeto. Supo conducir y rodearse de los mejores para sus equipos, supo surfear con el poder. Era como debe ser un periodista odiado y amado, controvertido e intenso. Marcó caminos, dejo huellas. Lo vamos a extrañar.

Sergio Montt, periodista de Radio Concepto

Se fue uno de los personajes de periodismo. Lanata ha sido sin lugar a dudas sembrador de odio y de pasiones. Cómo periodista tenemos que centrarnos... no en este último tiempo de Jorge Lanata, si no, en el del pasado. El creador, el investigador, el vendedor de títulos, el que entendió de qué lugar debe ponerse el periodista dentro del periodismo. Todos los que somos periodistas de una u otra forma quisimos ser Lanata en algún momento. Si buscamos un reconocimiento para Jorge Lanata hoy que se fue para siempre es sin lugar a dudas el reconocimiento de la gente y de sus pares. Más allá del odio y las pasiones, se fue un grande de la profesión.

Dolly Rodríguez, periodista de MIL20

Con Jorge Lanata yo en realidad no compartía mucho su manera de expresarse y comunicar. Pero bueno, eso no quita que en varias ocasiones haya consumido su trabajo. Cuando era movilero siempre era incisivo, provocador, era eso que obviamente a uno le gusta observar del otro lado. Después cuando estaba al frente de un programa, era el tipo que se ponía la mochila en la espalda para hacer periodismo de investigación. Fue un referente del periodismo de investigación y va a quedar para siempre en varias ocasiones por su valentía y su forma provocadora de encarar la noticia. Te puede gustar o no.