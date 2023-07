La sanjuanina diseñadora de bikinis que rompe estereotipos con su mini taller de costura 

La sanjuanina de 29 años confió que su abuela le heredó toda esta pasión por la costura. Ella creció viéndola coser y bordar: "A mi siempre me gustó coser. Mi abuela era modista y me encantaba ir a su taller. Y empecé así, me compraron una maquinita chiquita y hacía ropa para muñecas; después cuando fui adolescente me empecé a hacer mi propia ropa" , aseguró.

image.png

Detrás del diseño de los bikinis hay una historia muy particular. La fabricación de estas prendas de baño no surgió porque sí: "Decidí hacer bikinis porque no me sentía cómoda con los bikinis que yo me compraba. Me costaba encontrar algo que me gustara y sobre todo, que me quedaran bien. Era más que nada sentirme cómoda en una pileta usando una bikini, estar disfrutando y no estar tapándome".

image.png

Karen, por las mañanas es niñera y por las tardes le pone full concentración al punto de costura. Su cama, un mueble, la fila de máquinas y una lámpara que se enciende cuando se cruzan las ideas de hacer magia con prendas únicas y a medida, rompiendo la barrera de los estereotipos.

image.png

