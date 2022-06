La propuesta salarial convenció y los autoconvocados docentes volverán a las aulas

Conflicto docente Sergio Uñac anunció que pagarán 40% de aumento en una sola vez y no descuento del paro

De acuerdo a una vocera, "la voz de los representantes de los departamentos fue volver mañana a las aulas para aceptar parte de lo que el Gobierno propone y continuar trabajando" sobre las mejoras. Habrá reuniones posteriores en las escuelas de cara a la revisión salarial de septiembre.

La propuesta oficial, que el gobierno mejoró sensiblemente y que comunicó esta mañana el gobernador Sergio Uñac, convenció a la mayoría de los maestros que no se sienten representados por los sindicatos UDAP, UDA y AMET.

El acuerdo generará que “los tramos de aumento salarial que estaban previstos para todo el año hasta el mes de noviembre, lo adelantamos al mes de junio. Es decir, al 25% efectivamente otorgado hasta la fecha a la totalidad de los trabajadores del estado, le aumentamos un 40% a partir de junio”.

Horas antes, tras un intenso debate, la asamblea autoconvocada informaron sus conclusiones tras la oferta oficial que expuso Uñac. Fue en esa discusión que se impuso la idea de retornar a clases desde este jueves 9 de junio.

En rigor, al calor del intercambio de ideas, el sector más importante de docente mostró aceptación a la propuesta del gobierno de 40% de aumento en junio, que sumado al 25% de mayo daría un 65% de aumento del salario, más otros ítems también con incrementos como radio o asignaciones familiares.

Naturalmente, los autoconvocados dejarán en observación algunos puntos que no terminaron de convencer a los manifestantes.

La antesala a la decisión

A media mañana, en el Centro Cívico se vivieron momentos de transición entre lo que estaba planteado como una jornada de vigilia y protesta, y los anuncios de Sergio Uñac que llegaron a las 10, dos horas antes de la reunión pactada con el Ministerio de Hacienda. Pese a que el Gobierno dio como oferta final mucho de lo que pedían los autoconvocados, un 40% de aumento salarial de una sola vez con los sueldos de junio, alcanzando el 65% acumulado desde marzo, más otras mejoras, los maestros esperaban apenas terminó de hablar el gobernador una notificación oficial.

Siguen las protestas de autoconvocados en el Centro Civico

Los docentes se reunieron cerca de las 11 por departamento, para votar y decidir, de manera que un delegado informe si se vuelve o no a las aulas. Pasado el mediodía no dieron por cerrada la negociación. Decidieron continuar en vigilia hasta que salga el decreto oficial cerca de las 18 y, en base a ello, definir si regresan o no a las aulas. De manera que el paro en el turno tarde perfila para seguir, pese al pedido oficial de que vayan a trabajar.

Cerca de las 13 horas, los docentes autoconvocados anunciaron que presentaron una propuesta por mesa de entradas del Ministerio de Educación, cuyo contenido leyeron por altoparlante:

"Los docentes contemplamos considerar la propuesta no del todo satisfactoria de valor índice acumulado de 65% a junio de 2022 en 95,4527; solicitando un piso de 80 mil pesos para todo el escalafón docente, contemplando en el decreto 155/11 con las modificaciones propuestas y la revisión de la totalidad del mismo en un plazo no mayor al 30 de junio de 2022. Que sea en una sola cuota aplicable a todos los niveles y modalidades de gestión pública y privada. También un 20% de aumento a todos los radios; y antigüedad se concuerda con la escala de los 26 años en adelante y pedimos incluir la escala de antigüedad de todos los niveles y modalidades de la educación estatal y privada, desde 0 a 25 años. Y la adecuación de la planta orgánica a la normativa del nivel Superior, resolución 7618/14. Revisión del decreto 155/2011 con el aumento de puntos en relación a los cargos, e incluir allí a todas las modalidades y niveles de educación de gestión público y privada".

Algunos manifestantes apostados en el Centro Cívico expresaron a primera hora que son ellos quienes deciden cuándo se termina el reclamo, y muchos dijeron que analizaban pedir artículos o licencia para que no les descuenten el día. También manifestaron que quieren que alguna autoridad les comunique de manera oficial lo estipulado y no se conforman con la conferencia ya que afirmaron que el mensaje "no es claro y genera dudas". Además, se sumaron a la protesta trabajadores de salud y del Cívico.

La ministra de Hacienda, Marisa López, dio a entender en la conferencia de prensa que no se hará la reunión del mediodía. "Esta es la decisión final de nuestro gobernador. Las decisiones ya están tomadas", remarcó.