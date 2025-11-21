La primera noche de la Fiesta del Sol reunió a 23.400 personas y dejó 8 aprehendidos

Según fuentes policiales, la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025 reunió a 23.400 personas y dejó 8 aprehendidos.

Pasó la particular primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025, cuya Feria fue suspendida por decisión de las autoridades debido al impacto de un fuerte viento Sur y con el fin de resguardar la seguridad de los sanjuaninos, y el resultado de los operativos de seguridad fue exitoso. Eso, según informaron a Tiempo de San Juan fuentes de la Policía de la provincia a cargo del operativo, quienes indicaron que no se registraron hechos de gravedad.

El reporte oficial indica que fueron aproximadamente 23.400 personas las que asistieron al Espectáculo Central en el Velódromo Vicente Chancay y los shows desarrollados en el Estado del Bicentenario, este jueves por la noche.

Al mismo tiempo, informaron que el personal de Seguridad aprehendió a 8 personas por distintos hechos de disturbios menores, aunque no brindaron mayor información sobre lo sucedido en cada caso.

En cuanto a las intervenciones del personal de Salud que desarrollaba tareas de prevención en el predio, fueron un total de 15. En todas las situaciones se trató de casos de descompensaciones y golpes leves, que fueron resueltos por los especialistas en el lugar.

Cabe recordar que, este viernes la actividad será retomada en el predio desde las 19, con la apertura de la Feria. Y luego se desarrollará el resto de los eventos tal como estaba previsto.