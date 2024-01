La "oveja negra de la familia" que zafó de la faena y se comporta como un perro

Cecilia, que ya la conocía a la perfección, siempre se daba una vuelta por el corral. La visitaba, le hablaba. Percibía que día a día se iba domesticando, aunque nunca imaginó que, con los años, iba a convertirse en una oveja superdotada, obediente, divertida y mañosa.

“Llegó a casa el 31 de octubre de 2018 con cuatro meses de vida. Había muerto nuestra perrita y decidimos comprarla para que formara parte de nuestra familia. Las mañas comenzaron enseguida”, evoca.

Compañera, traviesa y mañosa. Así es Bichi.jpg Compañera, traviesa y mañosa. Así es Bichi

Cecilia, que está casada con Nelson Palma y es mamá de Florencia y Lautaro, atesora numerosas anécdotas desde que Bichi forma parte de sus vidas. La gran mayoría son historias graciosas, inimaginables, al menos tratándose de una oveja.

“Apenas llegó, nos comió las rosas y las plantas que habíamos sembrado con tanta dedicación, por eso nuestro jardín hoy es aéreo, tenemos enredaderas, macetas altas y paredones verdes. Por supuesto que nos ahorramos cortar el pasto, aunque entre ese alimento y otro especial que compramos, se puso obesa. Bichi debe hacer ejercicio físico y tratamos de ayudarla”, relata.

Esa actividad física para lograr que se ponga en línea implica salir a correr en el fondo del terreno junto con los dos perros de la familia. Si bien lo cumple, su dueña cuenta que en el transcurso va comiendo lo que encuentra a su paso.

Bichi juega con los perros todo el día. Solo le falta ladrar, asegura la familia.jpg Una de las mañas, abrir puertas

“No puede evitarlo, es muy glotona y se desespera por robar una galleta cuando los chicos tienen alguna en la mano. En épocas de celo suele enojarse y nos topa, nos da empujones, estamos acostumbrados. Enseguida se le pasa”, la describe, para rematar: “A la hora de embellecerla, la peinamos con una escoba”.

La familia, que también tiene cinco gatos propios --aunque alimenta a otros ocho de la calle-- sigue sumando episodios asombrosos, como cuando la oveja aún no está esquilada y su aspecto de “oso” asusta. Algunos vecinos o transeúntes se llevan una gran sorpresa cuando la ven aparecer, enorme y peluda.

“En cierto modo es un atractivo para los que pasan, que incluso suelen detenerse para tomarle fotografías. Pero insisto, muchas veces también se asustan”, agrega, mientras dice que una oveja extremadamente sociable con la familia y desconfiada con los extraños.

Lo cierto es que Bichi, que podría llegar a vivir unos 20 años, lleva seis con sus amos. Seis años llenos de amor y de risas, dice Cecilia, y remata: “Esperamos tenerla por mucho tiempo más”.

Y sigue contando más detalles: “Tiene cola larga. Generalmente antes del año se les corta, pero nosotros decidimos dejarla para no hacerla sufrir. Tampoco hemos querido que tenga cría. Se esquila dos veces al año, en los meses de octubre y enero, y debemos vacunarla cada 12 meses. La cuidamos muchísimo y con responsabilidad como a cualquier mascota”.

Las anécdotas continúan una tras otra: “Llamarla ‘Hermosa princesa’ era demasiado largo y, además, no hacía caso. En cambio, cuando comenzamos a decirle Bichi, un nombre más corto, enseguida obedeció como si fuera un perro”, recuerda y sigue riendo.

“Su comportamiento es propio de un perro. Siempre atenta, en la noche suele salir hasta la puerta y luego regresa. No le gusta estar sola. Ama brincar y correr en el terreno y aprendió a golpear la puerta. No solo eso, sino que sabe bajar el picaporte y más de una vez, al salir de mi habitación, la encontré parada en el comedor. Sabe que eso no está bien, por eso no avanza más y obedece cuando la mandamos fuera de la casa”, cuenta.

Inquieta para las fotos, “como si supiera”, y de unos 50 kilos de peso, Bichi logró ganarse el amor de una familia donde ella es la gran protagonista.

Hermosa, libre y pícara. Así es Bichi, la oveja negra de la familia.jpg Hermosa, libre y pícara. Así es Bichi, la oveja negra de la familia

“Sí –concluye— me enamoré apenas la vi aquella vez en el corral y no dudé en incorporarla, al igual que lo hemos hecho siempre con otros animales rescatados”.

Cecilia dice estar convencida de que fue la personalidad de Bichi lo que terminó por salvarla de la parrilla. “Simpatía y amor puro”, la define, otra vez, con su sonrisa ancha.