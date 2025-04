La Orquesta Sinfónica de la UNSJ prepara una doble función gratuita con un condimento muy especial

image.png

En esta oportunidad, y bajo la dirección del nuevo director, estarán interpretando la 9° Sinfonía de Anton Bruckner, una obra que muchos definieron como una despedida de vida, integrado por cuatro movimientos: Alegro molto moderato, adagio, Scherzo y Allegro con fuocco.

Sobre el director Wolfgang Wengenroth

Tras dos años de espera, finalmente la Orquesta Sinfónica de la UNSJ encontró un director permanente que maneje los destinos de la formación instrumental. En el ínterin, varios directores invitados, de distintas partes del mundo, llegaron para compartir sus conocimientos, experiencias y llevarse consigo aprendizajes de nuestra provincia.

Wolfgang Wengenroth, oriundo de Alemania, es el nuevo director que será presentado en sociedad la próxima semana. Meses atrás, hablaba en exclusiva con Tiempo de San Juan: “Dirigir para mí significa comunicación sin palabras", resumió el maestro Wengenroth, en un español con marcado acento europeo. Y ahondó: “en los mejores momentos es una comunicación perfecta entre los músicos y el director, pero no solo entre el director y un músico sino entre los músicos también. Dirigir además significa para mí dar ideas, coordinar lo que es imprescindible para un director, sobre todo a partir del repertorio romántico”.

image.png

El Maestro Wengenroth estuvo ya cuatro veces de visita en San Juan. La primera vez fue para dirigir Carmina Burana en el Teatro del Bicentenario. Recordó que "conozco el teatro, que es maravilloso. También el Auditorio San Juan Victoria, que tiene una muy buena acústica. Conozco varios lugares de la ciudad. Poco el paisaje en los alrededores de San Juan. Una vez me fui a un dique. Conozco un poco el vino sanjuanino, que me encanta, que me gusta. También un poco de la historia de San Juan, que es muy especial con los terremotos. Y por supuesto espero conocer más de San Juan y de sus ciudadanos".

Ahora se instalará al menos por un tiempo en la provincia para dirigir la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, un nuevo desafío en su carrera musical.