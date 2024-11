El nuevo director de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, un alemán de prestigio mundial que ama el vino sanjuanino

"Dirigir para mí significa comunicación sin palabras", resumió el maestro Wengenroth, en un español con marcado acento europeo. Desde Austria, donde reside, conversó con TIEMPO DE SAN JUAN y ahondó: "en los mejores momentos es una comunicación perfecta entre los músicos y el director, pero no solo entre el director y un músico sino entre los músicos también. Dirigir además significa para mí dar ideas, coordinar lo que es imprescindible para un director, sobre todo a partir del repertorio romántico".

Nacido en Bonn, Wolfgang estudió piano y dirección orquestal en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz, así como también en la Escuela Superior de Música del Sarre. Su crecimiento como director ha sido exponencial en los últimos años, mostrando cualidades en el ámbito sinfónico.

No obstante su vasta experiencia en escenarios de todo el mundo, para él dirigir la Orquesta Nacional de la Universidad Nacional de San Juan es todo un logro y un desafìo. "Estoy orgulloso por ser elegido por la Orquesta como director titular, y hacerlo para mí significa mucha responsabilidad, porque como director titular uno se tiene que ocupar de varias cosas, se tiene que desarrollar la orquesta de una forma razonable, y espero poder hacerlo. Espero que la orquesta toque con motivación", valoró.

El Maestro Wengenroth estuvo ya cuatro veces de visita en San Juan. La primera vez fue para dirigir Carmina Burana en el Teatro del Bicentenario. Recordò que "conozco el teatro, que es maravilloso. También el Auditorio San Juan Victoria, que tiene una muy buena acústica. Conozco varios lugares de la ciudad. Poco el paisaje en los alrededores de San Juan. Una vez me fui a un dique. Conozco un poco el vino sanjuanino, que me encanta, que me gusta. También un poco de la historia de San Juan, que es muy especial con los terremotos. Y por supuesto espero conocer más de San Juan y de sus ciudadanos".

El nuevo director ya se imagina pudiendo programar repertorios marcados con su impronta personal. "Yo soy alemán, pero vivo en Austria, estudié en Austria y está claro que la tradición Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner, Strauss, es una línea muy importante en la historia de la música y casi es mi ADN, es música de mi sangre. También espero que sea posible llevar a algunos directores invitados, argentinos y europeos, solistas de ahí y acá y tocar nuevo repertorio con la orquesta. Y espero que la orquesta tenga ganas de hacer un nuevo repertorio. Todavía no puedo decir mucho porque estamos en la planificación de la temporada que viene".

Una espera de dos años

El maestro Wengenroth se hace cargo a partir de 2025, probablemente en marzo. Actualmente en Austria trabaja como profesor en una universidad.

En San Juan el director del Centro Artístico Orquestal de la UNSJ, Juan Carlos Caballero, está en permanente contacto con él y en la entidad lo esperan con gran expectativa para que empiece a mover la batuta ante los 70 talentosos músicos de la Orquesta Sinfónica sanjuanina.

El armado está sin director titular desde hace dos años. El último fue Alfons Reverté, que asumió en marzo de 2022 y renunció en enero de 2023 porque (por razones familiares) no pudo continuar en San Juan. Sigue viniendo: hace unos días llegó desde España para comandar la Orquesta en una presentación.

El nuevo director de la Orquesta Sinfónica vino a San Juan varias veces en rol de invitado y de ahí surgió su nominación para titular.

La metodología de elección es por votación del directorio del Centro. Durante estos dos años los y las directoras invitados sumaron unos diez y a cada uno se les consultó si gustaban ser titulares. De esa decena de candidatos, se eligió al alemán en base a su performance junto a la orquesta y, también, valorando un proyecto artístico que le pidieron que presentara por escrito.

No solo se hará cargo de la actividad de la Orquesta. Es que la entidad madre es el Centro de Creación Artístico Orquestal, que engloba las actividades de la Orquesta, el Ensamble de Percusión, la Orquesta Juvenil (que se sumó este año) y los ciclos de música de cámara. Así, el alemán será el nuevo director Artístico de todo el Centro. El director general seguirá siendo Caballero.

"Wolfgang vino el año pasado a dirigir como invitado, nosotros habíamos tenido un primer contacto con él con un concierto que hicimos en el Teatro del Bicentenario hace tres años atrás aproximadamente, justamente para un aniversario del teatro, cuando lo habían convocado como director invitado porque nosotros no teníamos uno. Ahí hubo un primer acercamiento con él. Su primera llegada como director invitado de la Orquesta sola fue el año pasado, trabajamos con él y se decidió que este año volviera. Él aceptó la propuesta de ser postulante al cargo de director", resumió Caballero.

Los logros de Wolfgang

Wengenroth nació el 15 de noviembre de 1975 y se graduó en el 2000 en piano y dirección de orquesta. Dio sus primeros pasos como solista en Berlín. Y desde 2016 trabaja como artista independiente.

En el año 2002 fue convocado como maestro repetidor por Kirill Petrenko a la Komische Oper de Berlín, donde pronto se hizo cargo de tareas de dirección. Petrenko lo contrató asimismo como asistente para “El anillo de los Nibelungos” en el Festival de Bayreuth. Tamién trabajó con Michael Boder (en la Hamburgische Staatsoper y en la Ruhrtriennale), Bertrand de Billy (en el Theater an der Wien) así como con Alejo Pérez (Opéra de Lyon).

Embed - KUGKonzert20 3 2024DonJuan

Más adelante se sucedieron contratos como director de orquesta en teatros como el de Hildesheim-Hannover, Wiesbaden y recientemente en el de Mannheim (2016-2019). Fue invitado a dirigir en diversas salas como la Ópera de Leipzig, el Teatro del Estado de Oldenburg o el Teatro del Estado de Karlsruhe.

También en escenarios internacionales es un frecuente y bienvenido director invitado. En este rol visitó importantes salas de ópera de Escandinavia, Japón y Sudamérica. A raíz de sus exitosos debuts, fue nuevamente invitado en Kopenhagen (Flauta Mágica) Stockholm (Madame Butterfly), Malmö (La Traviata) y Göteborg (El Lago de los Cisnes).

En la temporada 2019/2020 regresó a las óperas de Estocolmo y Göteborg, así como también al Teatro Colón de Buenos Aires. Asimismo debutó en el Teatro Argentino de La Plata, entre otros hitos de sus destacada labor.