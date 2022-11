La música de Anima Animal: un encuentro entre dos talentosos artistas argentinos

La música de Anima Animal es una creación original, surgida del encuentro de dos talentosos compositores, Noelia Escalzo y UJI. Ambos de diferentes estilos y lenguajes, y se unieron convocados por Cornejo y Tuliano. Mientras Escalzo es compositora de música académica de corte latinoamericano y folclórico, Uji, es compositor de música electrónica y DJ especializado en los ritmos y sonidos de la naturaleza y tribales.

Workshop Anima Animal (3).jpg Imagen del whorkshop que los protagonistas compartieron semanas atrás.

Es significativa la riqueza de moverse entre dos mundos compositivos tan diferentes e igualmente ricos. Ambas estéticas dan a Anima Animal una amplitud sonora exquisita y nueva.

Trabajaron a distancia, él desde Buenos Aires y ella desde las Sierras de Córdoba, para alumbrar una pieza musical que se funde con la potente coreografía de Tuliano y el talento interpretativo y técnico de Cornejo, quien es considerado actualmente uno de los mejores bailarines del mundo.

“Las escenas del ballet están dotadas de momentos puramente orquestales, electrónicos y de ambos conviviendo juntos, de manera que la expectativa es continúa, mirando lo que viene. El canto del Urutaú en su estructura melódica circular, permanece en el alma de la música no desde lo literal, sino desde lo esencial, lo que vuelve los motivos musicales de Anima Animal personales y únicos. La orquestación, por momentos evocando la cultura guaraní en sus instrumentos musicales específicos, como el arpa, nos permite explorar desde el lugar de origen y no siendo un mero espectador”, explicó Escalzo.

“Escribir para Herman es un lujo. No importa qué música hagas. Su cuerpo, su movimiento va a sumarle” dijo la compositora cordobesa, quien destacó el trabajo junto a Uji. “Ambos teníamos claro que estábamos trabajando en función del ballet. No de nuestro propio ego. Ese valor humano que es inmenso. Yo hablo de compases y él habla de segundos. Yo hablo de dinámicas y él en frecuencia y en Hertz”, graficó

Escalzo usó para componer una base de sonidos con instrumentos orquestales reales.

“Compré una orquesta virtual con parte de instrumentos de la Sinfónica de Boston, de la Filarmónica de Berlín. Así pude elegir si quería un violín europeo o si prefería un viento estadounidense. Entonces cuando escuchen la música, en el foso no estará la orquesta, pero los sonidos serán reales de orquesta. Además, en la parte más orquestal del ballet van a poder detectar el ‘alma’ del Urutaú que siempre está presente”.

Para Uji es la primera vez que se relaciona al ballet. “En la primera charla me contaron la historia de la obra y sobre Nijinsky y me fasciné con la posibilidad de ser parte de esta creación Me plantearon trabajar con otra compositora y dije ‘bueno probemos’. Había hecho colaboraciones antes, pero con alguien que tenés alguna afinidad musical, en este caso era alguien que no conocía, que habla otro idioma musical y vive en Córdoba” sostuvo.

Noelia Escalzo.jpeg Noelia Escalzo, en pleno trabajo.

“Por suerte con Noelia teníamos algo importante, que era la voluntad de hacer algo juntos, yo empecé a escuchar su música, ella mi música, comenzamos a empaparnos de las cadencias, de lo que a cada uno le gusta; porque había un gran desafío y era que sonara a una obra coherente, podría no haber pasado, pero ni te das cuenta que son dos compositores” aseguró Uji.

“Compuse la música que la obra pedía, cuando se necesitaba una escena más tribal, usé elementos de la música que remiten a la música ancestral, que es una de mis especialidades, cuando había que hacer una escena más esotérica, recurrí a otras herramientas de la música electroacústica”, detalló el artista.

Uji.jpg UJI.

Cómo surge Anima Animal

Nacido en San Luis, es desde hace 20 años primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York, Cornejo tiene gran admiración por la trayectoria del bailarín Vaslav Nijinsky y conectado con él a través de los roles que le tocó bailar en su carrera, llegó a ‘Caaporá’. Se trata de un ballet creado en 1915 por Alfredo González Garano y Ricardo Guiraldes y que le fue presentado a Nijinsky, pero que no llegó a interpretar. Ese proyecto, que está basado en la leyenda el pájaro Urutaú, fue la inspiración para que Cornejo creara Anima Animal.

En la nueva historia Cornejo profundiza el sentir de los pueblos originarios y su conexión con la Tierra. “Quería entender la conexión que tenían las tribus con la Tierra, la espiritualidad, el respeto por las estrellas y entonces crear una nueva historia trayendo estas inspiraciones, pero expresando la verdadera esencia de los indígenas y traer al escenario el mensaje del cuidado de la Tierra” asegura el bailarín.

ÁNIMA ANIMAL - HERMAN CORNEJO EN EL TB

Las funciones de Anima Animal

FUNCIONES: 2, 3 y 4 de diciembre, 21.00 hs,

ENTRADAS EN VENTA: $800, $1500, $2500, $2800, $3000.

Disponibles con: Ticket Joven (para menores de 24 años (entrada al 50% de su valor)

Horarios Boletería del TB de lunes a viernes, de 9:30 a 14hs, de 16 a 20hs, y los sábados de 10 a 13:30hs. Online a través de tuentrada.com o en el siguiente link.