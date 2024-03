La Ministra que vivió el dolor de perder a su papá en un accidente y ahora ayuda a quienes sufren esa situación

Y confía: “Tengo algunos recuerdos de ese momento, que no son agradables. Tengo en mi memoria el velorio, que fue en mi casa como se hacía antes, y sé que en ese momento todos me hablaban, me saludaban, pero yo no terminaba de entender, mi idea de niña era que iba a volver. Creo que entendés después el significado de la muerte, cuando te das cuenta de que te hace falta para tantas cosas y no está”.

image.png Laura junto a sus hermanas.

La Ministra habla del tema con hidalguía y asegura que se considera una persona muy fuerte, tal como el resto de las mujeres de su familia. Sostiene que, tal vez, sea por todo lo que vivieron. “Mi papá era un hombre muy trabajador y gracias a todo lo que hizo pudimos salir adelante. Mi mamá, que era ama de casa, pudo quedarse con nosotras, siempre cuidándonos y sosteniéndonos. Creo que, si hubiese tenido que salir a trabajar de golpe, hubiese sido distinto”, reflexiona.

Al mismo tiempo, sostiene: “Hay muchas cosas que todavía no sé del accidente y de todo lo que pasó después. En ese momento no se hablaba tanto con los niños, tal vez se creía que si no se hablaba dolía menos. Nosotras tampoco preguntamos. Ya de grandes, a veces en una conversación, mi mamá ha mencionado algo del accidente, pero es como que nadie ha querido charlar demasiado de lo que pasó. Yo con mis hijos, en cambio, hablo de todo”.

image.png La ministra Laura Palma junto a su padre y su madre en su casa de Pocito.

Madre de tres hijos de 2, 8 y 12 años, Laura asegura que sí conserva más recuerdos y vivencias de los momentos que pasaba junto a su padre y que trata de que sus nietos lo tengan presente. “He heredado muchas cosas de mi papá. El amor por los animales, por ejemplo. Mi papá era muy bichero, gatito, perrito que encontraba en la calle lo llevaba a mi casa y yo soy igual. Y también les hablo mucho a mis hijos de él, para que esté presente de algún modo en ellos. El más grande también es re bichero y me dice, ‘si estuviera el abuelo Paco acá, tendríamos más animales porque él los hubiese traído’, le explico que ya no podemos tener más animales en la casa, pero él también es como su abuelo: rescatista”, cuenta con una sonrisa.

Embed - La Ministra que perdió a su papá en un accidente y ahora ayuda a quienes sufren lo mismo

Entre juicios y la necesidad de salir adelante

Tal como sucede con los detalles del accidente, la Ministra afirma que sabe poco del caso de su padre en la Justicia. “En ese momento hubo un juicio y se buscó un profesional que asistiera. Nosotras éramos muy chicas y mi mamá tomó la posta, aunque no tenía demasiadas herramientas legales para actuar. Sé que tuvimos una sentencia a favor, pero no sé mucho sobre cómo se resolvió. Sin embargo, con el tiempo terminé siendo abogada y creo que todo sumó para eso. Por supuesto que es una profesión que me encanta, pero también recuerdo a mi mamá que pasó bastantes momentos de incertidumbre, de no saber qué hacer, cómo actuar, no confías en nadie y eso te genera más angustia que la que ya estás viviendo. Entonces, es probable que mi carrera haya estado ligada a todo eso”, reconoce.

image.png

En ese contexto, cuenta además que, “lo importante es que nosotras tuvimos contención de nuestro grupo familiar, entonces por ahí no lo sentimos tanto. El dolor es el mismo y es igual en el año ’90 que en los 2000, pero tener apoyo de gente de confianza que con la mente más fría te acompaña a hacer los trámites de rigor y demás, es importante. Sin embargo, hay familias que no cuentan con esos recursos o casos de personas que pierden al jefe de familia o situaciones en las que fallece la mamá y sus hijos quedan desamparados. Creo que, en esos casos, el Estado tiene que estar presente”.

Fue por eso y, después de verse movilizada al mantener reuniones con miembros de las agrupaciones Padres del Dolor y Familias Unidas por el Dolor del Femicidio y escuchar sus pedidos, que la Ministra inició la tarea de armar un protocolo de contención. “La tarea que me toca ahora, sin dudas me conmovió. Estuvimos con las familias, escuchamos sus historias y recibimos la inquietud en torno a este acompañamiento que consideran que no existe por parte del Estado cuando existen estos hechos trágicos y lamentables. Entonces, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, que forma parte este Ministerio, nos reunimos con Secretaría de Seguridad para poder crear un protocolo de actuación”, detalla la funcionaria.

Embed - El proyecto que tocó de cerca a la ministra Laura Palma

Al tiempo que, agrega: “No vamos a necesitar recursos extra, sino organizarnos con profesionales que ya tenemos en diferentes ministerios para poder brindar contención a las familias ante estas situaciones. Quien toma la primera intervención en estos casos es Seguridad, entonces la idea es que ellos sepan a quién derivarlos. El Ministerio de Gobierno será el coordinador de las acciones y vamos a trabajar con el Ministerio de Familia también, igual que con el Ministerio de Salud, para que tengan asistencia de psicólogos, que brinden la primera contención. Y además vamos a ofrecer asistencia letrada, porque también pasa que no saben qué hacer, dónde ir, están aturdidos y es necesario alguien que los acompañe”.

Para finalizar, la Ministra hace referencia a lo que cree que aún falta para prevenir los casos de siniestros viales. Asegura que, “creo que se necesita más educación vial y, también, penas más duras, pero ese es un tema que va más allá del Gobierno provincial, tiene que ver con el cambio de las leyes. En algunos casos es muy discutible una pena para un homicidio culposo, porque muchas veces la persona no entiende que a veces un vehículo es un arma. En los casos en los que alguien consumió alcohol o drogas y salió a manejar hay que analizar si hay un homicidio culposo o hay una situación de dolo eventual. Creo que en algunos casos las penas deben ser más ejemplificadoras, sobre todo cuando hay personas que son reincidentes. Me parece que con eso se pensaría un poco más, antes de tomar estas acciones tan a la ligera”.