La Ministra de Gobierno aseguró que sancionarán a empresarios de colectivos sanjuaninos si reducen las frecuencias

Ricardo Salvá , presidente de la ATAP ya advirtió que si no se llega a un acuerdo, podría verse "resentida la frecuencia" con la que circulan los colectivos en San Juan.

Laura Palma, ministra de Gobierno, salió a cruzar a Salvá por sus declaraciones y aseguró que si los empresarios de colectivo disminuyen la frecuencia "tomaré sanciones según establezca la ley, desde multas hasta la recisión del contrato con la empresa", advirtió la funcionaria en diálogo con Canal 13.

"No voy a polemizar, nosotros hacemos un trabajo serio y responsable, se ha presentado una estructura de costos que no miente y son los costos que la provincia va a afrontar. Como funcionarios, debemos defender los intereses de la provincia a pesar que puede no gustarle a algunas empresas", remarcó Palma.

Del otro lado, está Salva que sostiene que "no se trata de ofrecer, de hacer un ofrecimiento, porque acá no es una feria persa esto, son empresas y tienen responsabilidades", haciendo referencia a los 600 millones de pesos adicionales ofrecidos por el Gobierno, que a los empresarios les parecen insuficientes.

"Se estarán depositando 2800 millones que sería con el aumento de los 600 millones que se ha planteado, no es un número sacado de manera caprichosa. Si hay incrementos en los costos, lo vamos a tener en cuenta, nunca hemos dejado de cumplir nuestras obligaciones", cerró Palma.