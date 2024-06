La lucha de "Josecito", el vendedor ambulante que pasó 40 años entre colectivos y hoy está postrado en una silla de ruedas

d7f71197-becc-4dcb-9d0c-1cb7626f785b (1).jfif

Desde hace cinco meses y como no había ocurrido nunca, José Gómez no recorre las calles y colectivos sanjuaninos intentado vender algo, desde chicles hasta medias o ajugas e hilos. El accidente que sufrió el 31 de diciembre lo obligó a frenar su rutina diaria. Desde entonces pasó por varias operaciones e internaciones, lo que le impidió volver al ruedo, a su oficio de siempre. "Yo estaba rehabilitándome, caminando. Pero se me infecto la herida y volví a cero. La verdad es que extraño muchísimo la calle, a la gente. Pero bueno, tengo que tener paciencia. Yo digo que me estoy atrasando un poquito. Yo quiero volver, pero no sé tampoco cómo voy a quedar; ahí está el drama. Pero si no es este año será el año que viene, quiero volver con todo", señaló.