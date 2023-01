La carta para los Reyes Magos que enterneció a Marcelo Orrego

El ex intendente de Santa Lucía -y potencial candidato a gobernador en las próximas elecciones, reconoció que emoción que le despertó la misiva que la compartió una seguidora de Instagram y que tiene por autor a un pequeño Miguel.

"Una seguidora de Instagram me mandó esta cartita que su hijo Miguel le escribió a los Reyes. Me la envió orgullosa de la simpleza y generosidad en los pedidos de su hijo. A ellos no les sobra nada, pero él sólo pide que sus papás estén contentos y que ningún niño de San Juan esté triste. Agradece la copa del mundo y sólo “si pueden”, pide una pelota. Esta época es hermosa por esto: saca lo más lindo de nuestros corazones y renace siempre la magia de creer", expresó Orrego en el posteo de su cuenta de Facebook.

orrego.jpg

Sus seguidores también reaccionaron ante su publicación y también se sumaron a los buenos deseos e inocentes que generó la carta para sus majestades de Oriente.

A continuación el texto que enterneció a todos: