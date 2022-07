Kobu, el sanjuanino que gana en dólares con sus dibujos de animales eróticos

IMG_6039.JPG

“De por sí nunca sexualice a los personajes. Todo viene de ver Showmatch, novelas, tele de la época. Desde niño uno ve dibujitos como Los Simpsons que sexualizan. Nunca lo vi como algo turbio o fuerte. Que sea complicado verlo es otra cosa”, comenzó contando sobre su trabajo, Kobus a Tiempo de San Juan.

Es que para Kobu dibujar a animales antropomórficos teniendo sexo no es más que una diversión e ingreso de dinero. “No lo dibujo por morbo propio, sino porque me causa gracia. Algunas personas tienen ideas muy locas que pensándolo bien causan risa pero para ellos es algo que los excita”, agregó. En ocasiones sus clientes lo sexualizan a él, obviamente, a través de su personaje que tiene una inspiración física del sanjuanino.

84994521_700378413830720_4415046017431371776_n.jpg Julio y Kobu.

“Hay veces que me mandan una foto de ellos y me piden ser dibujados, por ejemplo, como un oso manteniendo relaciones con una gallina. Algunos clientes son más específicos que otros, otras veces hasta me dicen el personaje que quieren pero me dejan explayarme en la idea, a gusto propio”, contó. Esta libertad le permite explotar la imaginación artística.

Desde el colegio le gusta dibujar, “recuerdo que un compañero me ofreció dinero por un jaguar. Le cobre 100 pesos”. El 2017 sería el comienzo de lo que hoy es su principal fuente de ingresos. Todo se dio como una broma de una ex pareja que lo incentivó para subir su primer dibujo “furro erotico” en una página estadounidense. “Llegué del colegio y mi celular estaba explotado. No podía creer que me ofrecían plata para dibujar", recordó Kobu.

197803786_175506624582759_7076636808702121576_n.jpg El primer personaje de sus dibujos

241214031_239956164804471_2173612741361136341_n.jpg

Lo más máximo que ganó Kobu con sus dibujos fue 760 dólares. Donde más cotiza es en la producción de cómics, aunque aclara, “es complicado el tema de la competencia. En internet hay mucho, pero es saber empezar y tranquilizar la ansiedad. Recomiendo usar Instagram, Facebook y Twitter”. Al mes le llegan 10 pedidos especiales y al publicitarse llega a tener más de 20. Dibujar se ha transformado en su sustento de vida.