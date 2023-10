Jonathan Aballay, un 'gran bailarín' con alma de profe

WhatsApp Image 2023-10-03 at 12.03.57.jpeg Jonathan disfruta de su pasión sobre el escenario de un concurso del año pasado.

Abordando el inicio de su relación con el baile, Jonathan dijo: “Comenzó cuando me vine a San Juan. Yo soy de Capital Federal y como mi padre era militar nos mudamos por tres provincias hasta que llegamos a Media Agua, a Sarmiento. Tenía unos primos que hacían hip hop con sus amigos, les dije que me enseñarán y de ahí no pare más, jajaja”.

Jonathan, en una competición de baile urbano

“Empecé a ir a eventos y torneos a probarme y me iba remal. Entonces comencé a tomar clases con profesores que venían de otros países y a perfeccionarme en hip hop y todas sus ramas. Mejoré y arranqué a competir como solista. Solía mezclar hip hop coreográfico con ‘cap trick’ (trucos con gorras), competí en varios torneos y en varias provincias –San Juan, Mendoza, La Rioja, Chaco, Santa Fe, Misiones y Buenos Aires- saliendo 1º y 2º en categoría ‘Best dancer’”, añadió el profe y propietario de la Agencia OMG Dance.

Hace 8 años que tengo la academia en Los Berros y con el tiempo, gracias al importante crecimiento que hemos tenido, sumamos una en Media Agua y la más nueva en Tupelí, 25 de Mayo.

En cuanto al desafío de compartir sus experiencias y enseñar sus conocimientos, este ‘porteño asarmientado’ explicó: “La idea de comenzar a dar clases nació cuando conocí a dos tremendos bailarines de San Juan que se llaman Flavio Carrizo y Nahuel Chirino, subcampeones en ‘Universal Dance’ como dúo. Ese torneo me abrió muchísimo la mente porque me permitió ver academias excelentes de varias provincias y países. Ahí le dije a Flavio que iba a comenzar a dar clases y que un día iba a llegar con mis alumnos a ese torneo”.

WhatsApp Image 2023-10-01 at 15.03.05.jpeg Aballay, con algunas de sus alumnas durante una clase

"Empecé a dar clases en Mendoza y después quise armar un grupo la capital de San Juan, pero la distancia era una gran complicación. Y un día probé en Sarmiento, con un grupo de K-pop y con ellos tuvimos mucha repercusión. De ahí pasé a Los Berros con la idea de armar grupos de hip-hop -que era lo mi fuerte-, pero se me anotaron muchos en reggaetón, jajaja. Menos mal que ya tenía noción del reggaetón, que en esos momentos estaba de moda. Me encontré con talentos de diferentes edades, de diferentes distritos tremendos. Hace 8 años que tengo la academia en Los Berros y con el tiempo, gracias al importante crecimiento que hemos tenido, sumamos una en Media Agua y la más nueva en Tupelí, 25 de Mayo. Nunca soñé tener tres academias y, pese a llevar una semana muy agitada, estoy muy feliz. En la actualidad cuento con unos 120 alumnos entre las tres academias", sumó Aballay.

Las siglas OMG de la agencia de baile son las iniciales de los nombres de mis hijos, aunque me faltó incluir uno que llegó después, jajaja. Owen (O), Mía (M) y Giulia (G), me quedó afuera mi hijo menor Jamal

Su voz se tornó más apasionada y profunda a la hora de hablar de lo que representa la danza para él: “Bailar no es solo mover el cuerpo al ritmo de la música. Es entender la cultura detrás de cada baile, es sentir su música, como las notas recorren tu cuerpo para hacerte parte de ese momento y esa época. La danza es una forma de vida, una forma de sacar lo que tenemos en nuestro interior. Gracias a ella podemos desinhibirnos, olvidar los sentimientos negativos, quitarnos el estrés y fundirnos en emociones positivas que nos hacen sentir bien. Incluso cuando estamos tristes y esto se demuestra en el baile, nos sentimos mejor al hacerlo, nos sentimos liberados”.

Jonathan, rodeado de la mayoría de sus alumnos

Para el último, una ventana a los proyectos, a los sueños que habitan su mente: “Uno es llegar a torneos mundiales. Sé que es un sueño medio alocado, pero sé que de a poco se puede lograr. Venimos bastante bien y sé que todo sueño tiene su tiempo y después su recompensa. Me gustaría formar un grupo de competencia que podamos representar a la Argentina fuera del país y medirnos con países super tremendos”.

Uno de mis sueños es llegar a torneos mundiales. Sé que es un sueño medio alocado, pero sé que de a poco se puede lograr

“Otro de mis sueños es poder tener más recursos para seguir armando mi academia y poder tener todas las herramientas necesarias para el crecimiento de cada uno de mis alumnos/as. El talento ya lo tienen, pero me están faltando las herramientas. Sé que de a poco las voy a poder adquirir”, remató Jonathan.