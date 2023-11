"Jamás voy a olvidarte": el mensaje a un mes de la trágica muerte de una motociclista en Concepción

Justicia Tragedia en Concepción: el conductor del auto tenía marihuana en su cuerpo, pero no manejaba bajo efectos de la sustancia

"Se cumplió un mes desde esa noticia tan fea. La verdad que duele mucho pensar que ya no estás aquí. Ver tus fotos y recordar tus risas, tu hermosa voz y los lindos momentos. Me quedo con eso", posteó una allegada de Yáñez.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D6258409444259686&set=a.383661188401237&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu

"Gracias por haber formado parte de mi viday estado en las malas y buenas. Sé que estás conmigo. Aunque no te vea, estás aquí. Jamás voy a olvidarte y siempre te voy a llevar en mi corazón. Fuiste un hermoso regalo de Dios que le dio a mi vida y alma. Te quiero eternamente amiga", continuó la publicación.

Las últimas novedades

La tragedia en Concepción ocurrió el domingo 22 de octubre por la tarde, en medio del cierre de los comicios. La víctima fatal perdió la vida por causa de las lesiones que sufrió y el automovilista Francisco Ahumada quedó detenido desde entonces. Luego de quedar vinculado a la investigación judicial, recuperó la libertad aunque quedó bajo la lupa de los fiscales Iván Grassi y María Victoria Martín de la UFI N°2 de Delitos Especiales.

Es que si bien se supo que tenía restos de marihuana en su organismo, los investigadores indicaron que Ahumada no conducía bajo los efectos de la droga. Es por ello que el fiscal que comanda la instrucción tendrá que evaluar los elementos de prueba para endilgarle un agravante o no. Cabe destacar que la ayudante fiscal dio a conocer que este 25 de octubre se recepcionó un estudio confirmando que Ahumada tenía THC en su organismo, pero no conducía bajo los efectos.

Para la fiscalía Ahumada manejó de manera imprudente su Chevrolet Celta, ya que no respetó el cartel de "PARE" que estaba en la esquina de Lateral Norte de Avenida Circunvalación y Tucumán (manejaba de Este a Oeste) y dio contra la humanidad de Natacha que circulaba con su moto Zanella 110cc de Sur a Norte.

Este joven será investigado durante los próximos 5 meses. El juez lo dejó en libertad y deberá cumplir diferentes medidas de coerción en ese término. No debe entorpecer la investigación, deberá presentarse cada 15 días en comisaría 2da y no puede salir de la provincia sin la autorización de la Justicia.