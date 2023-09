Investigación OVNI: qué opina un experto local sobre las revelaciones en EEUU y México

“Por un lado tenemos el informe presentado por la NASA, que indicó que no se pudo confirmar la existencia de elementos de origen extraterrestre, pero tampoco pudieron determinar el origen de los FANI (Fenómenos Aéreos No Identificados), porque hay que recordar que ya no se habla de Ovnis, sino de esta nueva sigla”, comenzó explicaron Luis Annino, un mendocino que es miembro de Cefora (Comisión de Estudios de Fenómeno Ovni de la República Argentina) y de América Latina para Aeroespacios Seguros (ALAS), al tiempo que trabaja en conjunto con miembros de el grupo sanjuanino Guardianes del Cielo Cuyano.

Y agregó: “En este caso, lo que buscaba el informe era hacer un diagnóstico sobre los recursos con los que disponen en la Nasa para obtener una información más detallada sobre estos hechos. Ellos dicen, por ejemplo, cómo usar la información que les proveen los satélites. Además, han puesto mucho énfasis en el empleo de la Inteligencia Artificial para empezar a obtener mejor información y a partir de ahí tener mejores elementos para estimar de qué se trata cada caso”.

Al tiempo que indicó: “Esta presentación, que para algunos podría parecer desalentadora, en realidad no lo es. El informe no confirma que los elementos sean de origen extraterrestre, pero tampoco lo descarta. De hecho, al final de su alocución, el director de la NASA Bill Nelson dijo que sí cree que hay vida en el universo. Y afirmó que, no tienen evidencia de que sean elementos extraterrestres, pero que no lo descartan, sino que necesitan más datos para confirmar. Esto es entendible, porque el nivel de información que ellos requieren para poder confirmar que hay vida en el exterior, es sumamente exigente. Esta es una de tantas puertas que se han abierto, siempre a la Nasa se le cuestionaba que tenía una actitud displicentes, ahora se ha abierto un nuevo terreno”.

El caso de México

En cuanto a la presentación que se realizó en el Congreso de México, Annino expresó una opinión diferente. Cabe recordar que, en este caso, lo que sobresalió fue la presentación del periodista y ufólogo Jaime Maussan, quien presentó ante la asamblea dos supuestos seres cuyo ADN supuestamente no corresponde a ninguna especie de la Tierra. "Son cuerpos disecados, encontrados en las ciudades peruanas de Palpa y de Nazca en 2017, que han sido investigados profundamente", aseguró Maussan ante los legisladores.

Al respecto, el especialista comentó que, “lo de México era una oportunidad importante, de hecho, una delegación argentina del grupo ALAS fue al Congreso para participar a la audiencia. Lo que se buscaba ahí era valorar la situación con el objetivo de que se introduzca el fenómeno FANI como un componente peligroso para la aeronavegación. Pero al final se terminó poniendo énfasis en el tema de las momias que, desde nuestro punto de vista, fueron presentadas en un momento extemporáneo porque no tenía nada que ver con el objeto de las disertaciones. Creemos que se desnaturalizó el objeto de la presentación”.

En ese contexto, aseguró: “El problema de la seguridad en la aeronavegación tiene impacto en todo el mundo, porque estos reportes son mundiales, y esta era una posibilidad de lograr vínculos y alianzas entre pilotos. Pero la asamblea en el Congreso terminó transformándose en otra cosa, sin que siquiera se haya informado a los presentes lo que se iba a hacer. Habrá que buscar nuevas oportunidades para tratar el tema”.